Eindelijk: Sony kondigt PlayStation 5 event aan [video] - Apparata

Fan van PlayStation 5? Deze datum moet je komende week zeker noteren.

Vannacht bevestigde Sony eindelijk de datum voor het volgende PlayStation 5 event. Met een ultrakorte blog en introductiefilmpje haalde ze de onzekerheid bij de fans een beetje weg. Uiteraard delen wij de laatste informatie.

Dit is de datum voor het volgende PlayStation 5 event

Nadat de launch op 9 september (25 jaar na lancering van de eerste PlayStation in Amerika) vakkundig door Xbox om zeep geholpen is, gaat het nu toch gebeuren. In onderstaande video kondigt Sony het volgende PlayStation 5 event aan.

Het evenement gaat dus plaatsvinden op 16 september om 10 pm CEST, oftewel 10 uur ’s avonds Nederlandse tijd. Het event zal op YouTube en Twitch te volgen zijn.

Wat kunnen we verwachten op het PlayStation 5 event?

Volgens de bijbehorende blog krijgen we een event van 40 minuten waarbij men de PS5 games van Worldwide studios en andere ontwikkelaars te zien krijgen. Men zal aangeven welke games bij en na de launch naar PS5 komen. Kortom, een kort, maar vol programma.

Hoe zit het dan met de prijs en beschikbaarheid

Hoewel het niet is aangekondigd kan het niet anders dan dat ook de prijs, beschikbaarheid en start voorverkoop van de PlayStation worden aangekondigd. Allereerst liggen de prijzen op straat en zijn er al reclames in winkels gesignaleerd.

Bovendien begint de voorverkoop van de Xbox Series X op 22 september. Sony zal de prijzen en start voorverkoop zeker vóór die tijd bekend willen maken. Het organiseren van een tweede event tussen 16 en 22 september lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Als laatste argument werd de eerste reclame minder goed ontvangen dan gedacht omdat fans de commentaren vooral vol zetten met commentaar over gebrek aan info over prijs en beschikbaarheid. Het is dus wederom nog niet door Sony bevestigd, maar wij noteren in onze agenda dat we woensdag vanaf 22 uur de officiële prijzen en data kunnen noteren.

Bron: Sony PlayStation blog