Zo bereidt Sony zich voor op haar PlayStation 5 event [video]

Geeft Sony op haar vernieuwde informatiepagina een enorme hint over PlayStation 5?

Waar de Xbox Series X de deuren qua publiciteit wagenwijd open zet blijft Sony een stuk mysterieuzer. Het mysterie wordt naar verwachting (in ieder geval voor een groot deel) opgelost tijdens het grote PlayStation 5-evenement dat op 3 juni moet plaatsvinden.

Sony bereidt zich voor op PlayStation 5-evenement

Gisteren konden we melden dat de voorinschrijving voor Xbox Series X inmiddels officieel geopend is. Zover is Sony nog niet, maar op de officiële site van de PlayStation 5 staat nu wel meer informatie. Men is dus duidelijk bezig met de voorbereiding.

Inhoudelijk is de site nog niet heel spannend. Wel maken we uit de tekst op dat de prestaties van de PS5 gigantisch moeten zijn.

Wat kunnen we van de PS5 verwachten?

Uit de informatie op de site kunnen wel concluderen dat er zowel een nieuwe processor, grafische kaart als (inmiddels al fameuze) SSD verwacht kunnen worden.

Daarnaast bevestigt men dat men een ultieme game-ervaring wil creëren door gebruik te maken van 3D-geluid, haptische effecten van de controller en adaptieve triggers. Hiermee moet gamen een onbeschrijfelijke ervaring worden. Bovendien lijkt men voor het gamen nog een verrassing in petto te hebben.

Geeft PlayStation 5-website een enorme hint?

Ondanks dat de officiële website nog niet overloopt van informatie lijkt men wel een enorme hint weg te geven. Op de site is namelijk onder meer het volgende te lezen.

Marvel at incredible graphics and experience new PS5™ features.

Hoewel ‘marvel’ natuurlijk een bestaand Engels woord is met als vertaling ‘verwonderen’ is deze verwijzing pikant. In combinatie met Sony doet het woord namelijk veel eerder denken aan de overbekende superhelden dan aan een Engels werkwoord. Kunnen we op juni bij de gameplay-demonstratie een hoofdrol voor de superhelden van Marvel verwachten? Dat zou in lijn liggen met de gedachten over de stap die Sony maakt met PlayStation Studio’s. Hoe zoiets eruit kan zien is met een beetje fantasie te destilleren uit de gameplay van de ‘Iron Man’ VR-game voor PS4 die Sony recent vrijgaf en die je hierna kunt bekijken. Achterwaartse comptabiliteit en de specificaties van de PS5 zouden inderdaad wel eens tot een adembenemend resultaat kunnen leiden, waarbij je de VR-bril misschien wel kunt vergeten.

WIj kijken in ieder geval alvast vol spanning uit naar 3 juni.