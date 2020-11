Eerste tegenvaller PlayStation 5 is een feit - Apparata

Wordt dit zwakke punt, dat bij launch niet opgelost is, hét probleem van PlayStation 5?

Veel gameliefhebbers kijken uit naar de komst van de PlayStation 5. De beloften van Sony zorgen voor hoge verwachtingen bij de kopers. Het is daarom des te vervelender dat Sony de eerste tegenvaller voor de nieuwe console heeft bevestigd.

PlayStation 5: geheugen is het zorgenkindje

Een van de features van de PlayStation 5 die het gamen een nieuwe dimensie moet geven is het geheugen. Insiders zijn razend enthousiast over de mogelijkheden van de nieuwe SSD, maar inmiddels blijkt dat het standaard geheugen erg tegenvalt. Daarnaast berichtten we al dat het besturingssysteem zelf een flinke hap uit de toch al beperkte geheugencapaciteit neemt.

De PlayStation 5 zou een oplossing moeten bieden

Nu heeft Sony dit probleem zelf ook onderkend en bij het ontwerp al ruimte gemaakt om extra extern geheugen te plaatsen. Het nadeel is dat je dit apart aan moet schaffen, zodat je nog dieper in de buidel moet tasten. Voor de gameliefhebbers is dat wellicht overkomelijk. Nu blijkt echter dat het probleem met het geheugen niet opgelost is.

Sony bevestigt dat de poort voor extern geheugen (nog) niet werkt

Nu blijkt echter dat de poort voor het extern geheugen (nog) niet gebruikt kan worden. Sony repte al eerder van comptabiliteitsproblemen waardoor het geheugen nog niet functioneert. Nu de lancering bijna een feit is bevestigde Sony aan The Verge dat zij het probleem vóór de lancering niet op heeft kunnen lossen. Daarom heeft men de poort, waarin je een M.2 drive zou moeten kunnen installeren, onklaar gemaakt. Sony geeft zelf aan dat dit een tijdelijke maatregel is die bij een toekomstige update ongedaan gemaakt zal worden.

De vraag is op welke termijn dit zal gebeuren. Het probleem met het externe geheugen lijkt namelijk nogal complex. Zo moet het externe geheugen zeer snel en qua formaat niet te groot zijn. Ook mag het geheugen niet te warm mag worden. Er zijn maar een paar fabrikanten die op papier met hun geheugenkaarten aan deze specificaties kunnen voldoen. Bovendien moet de consolemaker eerst testen of de drivers die op papier voldoen ook in de praktijk functioneren met de PlayStation 5.

Volgens insiders is men echter nog niet met het testen van comptabiliteit begonnen. Hoe lang de optie onbruikbaar blijft is dan ook de vraag en daarmee lijkt de eerste tegenvaller van de PlayStation 5 een feit.