PlayStation 5 faceplates kopen voor nu niet mogelijk

Als je de PlayStation 5 een unieke look te geven met de Dbrand faceplates heb je nu even pech. Helaas.

Hoewel de panelen op de PS5 tamelijk eenvoudig zijn te verwijderen, heeft Sony tot op heden nog geen eigen faceplates uitgebracht. Een bedrijf die deze dingen wel verkocht en er tamelijk berucht om werd is Dbrand. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Het bedrijf voelt zich nu genoodzaakt de verkoop van de faceplates te staken, door Sony.

Sony heeft namelijk een advocaat ingeschakeld. Het Japanse bedrijf dreigt met juridische maatregelen als Dbrand de verkoop niet zou staken. Dbrand kan natuurlijk een gigant als Sony niet aanvechten en daardoor heeft de firma wijselijk besloten de verkoop, in elk geval tijdelijk, te staken.

Het is niet zo dat Dbrands zich makkelijk gewonnen geeft. Het bedrijf heeft nog altijd de ambitie om de PlayStation 5 faceplates te blijven verkopen. In een post op Reddit hekelen ze het gedrag van Sony en vinden ze het belachelijk dat het Japanse bedrijf niet toestaat dat derde partijen accessoires verzinnen voor de PS5.

Het is niet bekend wanneer Dbrand weer de PlayStation 5 faceplates gaat verkopen. Het merk is er op gebrand om dit over een niet al te lange termijn weer te gaan aanbieden. De kans is echter klein dat ze samen met Sony tot een makkelijke oplossing komen..