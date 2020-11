Opgepast: missende specs en fraude bij PlayStation 5 - Apparata

Fans niet alleen maar blij bij lancering van PlayStation 5. Dit is waarom…

Nu de PlayStation 5 uit is in Amerika kan de eerste balans opgemaakt worden. Er is een aantal punten waardoor fans ondanks de nieuwe features teleurgesteld zijn. Ook blijkt dat ze op moeten passen voor fraude. Wij zetten de zaken op een rij.

PlayStation 5 voldoet niet (helemaal) aan de verwachtingen

In aanloop naar de Amerikaanse launch van de PlayStation 5 kwam Sony al met tegenvallend nieuws over de externe opslagcapaciteit en Quad HD-resolutie. Nu blijken er nog meer specs te missen waar de fans wel op hadden gerekend. Zo wekten patenten de indruk dat er een ‘quick resume’ functie zou komen. Met deze functie kunnen gamers snel van game naar game wisselen en dan verder spelen waar ze gebleven zijn. De Xbox Series X heeft deze functie, maar de PS 5 dus niet. Ook heeft Sony niet aangegeven of en wanneer deze functie komt.

Ook PS4-functie verdwenen

Naast de nieuwe functies die (nog) niet functioneren is er ook een bestaande functie verdwenen. Bij de PS 4 kan je namelijk via de PlayStation Store het startscherm van de PS 4 aanpassen en daar eigen foto’s bij gebruiken. Deze optie is bij de PlayStation 5 verdwenen en lijkt ook niet meer terug te komen. Dit samen met de eerste bug zorgt voor ongenoegen bij de fans.

Fraude met PlayStation 5 neemt toe

Ondertussen blijkt dat er online steeds meer pogingen worden gedaan om de launch van de PlayStation 5 te gebruiken voor allerlei vormen van fraude. Zo worden mensen met goedkope aanbiedingen gelokt om al vast aanbetalingen te doen of gegevens achter te laten. Degenen die hierin trappen leveren bij de verkeerde sites hun gegevens en/of hun geld in bij cybercriminelen. Daarnaast speelt men in op het gegeven dat een vorig model goedkoper wordt als men een nieuw model introduceert. Dit zien we overal terug en dit geldt ook voor PlayStation 4. Sommige criminelen strooien met een wel heel goedkope ‘aanbieding’. Ook hier ben je volgens Kaspersky, die de toename in fraude-pogingen signaleert wel jouw geld en/of gegevens kwijt maar krijg je geen console. Wees dus extra voorzichtig, vooral als de deal te mooi lijkt om waar te zijn.