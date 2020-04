PlayStation 5: game opstarten net als Netflix

Razendsnel in een game duiken!





‘Even’ gamen is er niet bij op een console. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gamen op de smartphone, is een spel opstarten op een console een heel proces. De tv aanzetten, de console en de game daadwerkelijk opstarten neemt minuten in beslag. Om nog maar te zwijgen over eventuele updates.

Met de PlayStation 5 moet dit verleden tijd worden. Dankzij de SSD in combinatie met een rappe processor zou de PS5 razendsnel een game moeten kunnen opstarten. Zo zit je binnen no time in je favoriete spel.

De doorgaans goed ge├»nformeerde ‘jschreier‘ heeft op Resetera hier iets over gedeeld. Volgens hem moet een game opgestart kunnen worden alsof je Netflix aanzet. Een film of serie heb je zo uitgekozen op de Amerikaanse streamingdienst. Daar komt immers geen zware rekenkracht bij kijken. Die experience moeten ontwikkelaars ook in games kunnen verwerken voor op de PlayStation 5.

Dat klinkt erg goed. De PlayStation 4 heeft zijn best gedaan, maar mag dit jaar met een welverdiend pensioen. Op naar een nieuw tijdperk met de PlayStation 5 en de Xbox One X!