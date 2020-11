Dit zijn de nieuwste PlayStation 5 gametrailers - Apparata

Sony geeft steeds meer PlayStation 5 gametrailers vrij en dat is genieten. Kijk maar!

Het aftellen naar de PlayStation 5 kan beginnen. Daarom schakelt Sony langzaam van promotie van de console over naar promotie van de games die je op PlayStation 5 kan verwachten. Wij delen trailers om van te smullen.

Ruined King: A League of Legends Story – begin 2021 – PS4 & PlayStation 5

Vanaf 2021 kan je met deze single-player RPG jouw hart ophalen. Als je als een van jouw favoriete karakters (Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri of Pyke) door de spookachtige ‘Black Mist’ trekt zal je het slechtste van Bilgewater moeten zien te verslaan. Vanaf begin 2021 kan je aan de slag. De game komt uit op PS4, PC en PS 5.

PlayStation 5 gaat voor optimaal geluid: Demon’s Souls – 12 november – PS 5

Demon’s Souls is een van de games die je direct bij de release van de nieuwe console kunt kopen. Een van de paradepaardjes van de PS 5 is het geluid. Dat Sony daar optimaal gebruik van wil maken zie je in deze video, waarmee men laat zien hoe de muziek van Demon’s Souls is ontwikkeld.

Praey for the Gods – eerste kwartaal 2021 – PS 4 en PS 5

Met deze gameplay-trailer kan je jezelf alvast voorbereiden op jouw rol als klimmende lone hero in een spannend actie-avontuur.

Overcooked! All You Can Eat – The Peckish Rises – PS 5 – 12 november

Het hoeven niet altijd keiharde vechtscènes te zijn als je wilt gamen. Ben je toe aan iets anders? Dan kan je als spookachtige chefkok aan de slag om de honger van The Peckish te stillen. Het schort kan direct voor, want deze game is één van de launch-games van PS 5.

In Sound Mind – 2021 – PlayStation 5

Als je van psychologische horror houdt heb je met deze game waarschijnlijk een nieuwe verslaving te pakken. Je kruipt namelijk in de rol van Desmond, psycholoog in Milton Haven. Het blijkt dat zijn patiënten last hebben van bovennatuurlijke ervaringen. In hun sessies vindt hij clues die hem verleiden om op onderzoek uit te gaan. Dat had hij misschien beter niet kunnen doen…

NBA 2K21: introducing The W – PlayStation 5 – te koop

Deze game is al uit en zo realistisch dat je tot ergernis van velen ondanks de hoge aanschafprijs getrakteerd wordt op reclames tijdens het laden. In deze video legt men ‘The W’ uit. Dit is de eerste WNBA MyPLAYER mogelijkheid waarbij spelers hun eigen WNBA speler kunnen ontwikkelen en mee kunnen laten spelen in een van de 12 WNBA-teams. Ook kun je met jouw speler The W Online 3 tegen 3 competitie spelen.

Er valt dus veel moois te verwachten en dan hebben we paradepaardje Spider-Man: Miles Morales (die trailer zie je hier) nog niet eens meegerekend.

Afbeelding: PlayStation, (YouTube still)