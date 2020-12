PlayStation 5 games gelanceerd tijdens Game Awards 2020 [trailers]

Sony kwam met veel games voor PlayStation 5 tijdens de Game Awards 2020 (Winter E3). Een overzicht.

Uiteraard waren ook de Game Awards, ook wel bekend als de Winter E3 dit jaar digitaal. Dat weerhield Sony er niet van om een aantal mooie game release trailers voor PlayStation 5 te brengen. Wij bieden een overzicht.

Ruined King: A League of Legends Story (PS 4 en PS 5)

League of Legends blijft natuurlijk immens populair. Deze keer strijd je met een arsenaal aan hulp om het lot van Bilgewater.

Scarlet Nexus: PlayStation 5

Deze game is alleen aangekondigd voor de PS 5. Het is een ‘dual perspective’ game waarbij je volgens verschillende verhaallijnen kan spelen.

https://www.youtube.com/watch?v=acOHLHBRqpM

Evil West – PS 4 en PS 5

Deze game kan je zowel alleen als gezamenlijk spelen. In deze game ga je op pad om als vampierenjager de Verenigde Staten te beschermen tegen een bloeddorstige invasie.

Returnal – PlayStation 5 – 19 maart

De enige omschrijving die we bij deze gameplay trailer ontvingen is ‘Break the Cycle’. Klinkt veelbelovend!

Oddworld: Soulstorm – PS 5, PS 4 – voorjaar 2021

Deze game won een E3 Editor’s Choice Award en critici waren lovend met de woorden ‘It blew me away’. Vanaf voorjaar 2021 kan jij zelf gamen om te zien of je hetzelfde gevoel krijgt. Met de trailer kom je alvast in de stemming.

Er valt dus weer een hoop moois te verwachten met de PlayStation 5, die in de praktijk ook de best presterende nieuwe console is. We hebben, waar een releasedatum (ongeveer) bekend is deze meegegeven. Van de andere games is alleen bekend dat we ze in 2021 kunnen verwachten. Als je niet kunt wachten met gamen en abonnee bent van PlayStation Plus kun je uiteraard jouw gratis games proberen.

Afbeelding: Sony (YouTube still)