PlayStation 5 ‘gameplay’ is helemaal niet zo indrukwekkend

De PlayStation 5 gameplay reveal was indrukwekkend, maar uiteindelijk niets meer dan een hele slimme marketing-zet. Jouw gameplay ervaring gaat totaal anders zijn dan de trailer doet geloven.

Gamers van over de hele wereld hebben natuurlijk uitzonderlijk veel zin in de aankomende feestdagen (vermoedelijk november). Dan komt de volgende generatie consoles immers uit. Maar zoals ook de marketing-machines vol doordraaien, zo draaien gamers ook door. Ik bedoel, die eerste PlayStation 5 gameplay-beelden waren insane, toch? Jazeker, maar als je in de details duikt, blijkt dat het niet meer dan een hele slimme marketingzet is.

PlayStation 5 marketing op volle toeren

Nu de hele opwinding rondom de uitzonderlijk mooie gameplay-beelden een beetje gesetteld is, moeten we terug naar aarde. Fora prijzen Sony voor de briljante visuals terwijl gamers de PlayStation 5 al uitroepen tot betere console dan de Xbox Series X. Niet dat die laatstgenoemde überhaupt veel gameplay laat zien. Hoe dan ook, iedereen vergeet voor het gemak even dat de reveal op geen enkele manier reflecteert hoe jij straks op je TV zit te gamen.

Tech-demo, geen gameplay

Het begint al bij de noemer voor de onderstaande beelden. Unreal Engine-maker Epic Games zegt het immers zelf al, het filmpje heet ‘Next-Gen Real-Time Demo Running on PlayStation 5’. Het is een tech-demo, verpakt als gameplay. De Tomb Raider-achtige game is niets meer dan een showcase voor wat de Unreal Engine 5 (en dus niet de PlayStation) kan. Daarvoor zijn losstaande scènes gebruikt waarin het hoofdpersonage gameplay-achtige handelingen uitvoert.

Geen game

Maar in werkelijkheid is het geen game die we zien. De engine hoeft in de demo geen enkele A.I.-gestuurde NPC te renderen, geen grote wereld te simuleren, animaties zijn beperkt tot de hoofdpersoon terwijl de omgeving grotendeels statisch is. Er is zelfs gekozen voor een woestijn-achtige omgeving zodat bomen, gras en struiken niet gerenderd hoeven te worden. Steen zwaait en zwiept immers niet door de wind; dat scheelt weer rekenkracht.

PlayStation 5 tot het randje

En over rekenkracht gesproken, de tech-demo duwt de PlayStation 5 tot het randje. Unreal Engine 5 draait de ‘game’ op 1440p met meestal 30 frames per seconden. Dat is niet mijn interpretatie, dat zegt Epic Games zelf. Die 30 frames konden dus niet eens consistent vastgehouden worden omdat het zó mooi is. Maar juist deze console generatie moet die barbaarse 30fps-barrière doorbreken.

De PlayStation 5 wordt in het filmpje tot het uiterste gedreven op een resolutie die lager is dan waar gamers straks op willen spelen, met minstens de helft van de frames van wat we tegenwoordig een beetje als minimum beschouwen. Zeker als we het over next-gen hebben.

Voeg daar aan toe dat we het hier hebben over een tech-demo die weinig aspecten van een echte game laat zien en we hebben een briljante doch teleurstellende gameplay reveal in handen. Uiteindelijk zal de beeldkwaliteit van games mét Unreal Engine 5 zonder enige twijfel tegenvallen, vergeleken met de demo. En dat is als Unreal Engine 5 uit is; het eerste jaar nadat de PlayStation 5 en Xbox Series X uit zijn, kijken we nog naar games op basis van Unreal Engine 4 en generatie-genoten zoals Unity.

Niks mis mee, die engines kunnen prachtige games produceren. Maar trap vooral niet in deze slimme markering truc van Sony. Zij mochten de Unreal Engine 5 in volle glorie laten zien, maar de engine zal ook voor Xbox Series X, PC en zelfs mobiele games gebruikt worden. En het eindresultaat gaat in elk geval nog jaren tegenvallen, als je de grafische glorie uit de reeds onthulde ‘gameplay’ verwacht.