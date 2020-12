Deze PlayStation 5 games kun je met 120 FPS spelen [video] - Apparata

Het aantal 120 fps games voor PlayStation 5 valt tegen en dan is er ook nog een addertje onder het gras…

Inmiddels zijn de stofwolken rond de lancering van de PlayStation 5 neergedaald en komen er steeds meer berichten over de inhoudelijke wijzigingen van de console en de impact die deze wijzigingen heeft. Soms valt dat die impact in de praktijk nogal tegen.

PlayStation 5 en 120 FPS verversingssnelheid

Een van de aspecten waar deze console vooraf voor werd geroemd was de sublieme beeldkwaliteit. Door een 4K-resolutie en een ververssingssnelheid van 120 fps, oftewel 120 beeldwissels per seconde, verwachtten gamers een ongeëvenaarde game-kwaliteit. Zoals we in de praktijktest zagen klopt dat. Hoewel de technische specificaties iets minder waren scoorde de PS 5 beduidend beter. Een belangrijk deel van die winst lag in het grafisch aspect. Dit was reden voor insiders om op zoek te gaan naar de spellen die je met PlayStation 5 daadwerkelijk in 120 fps-modus kunt spelen. Dat viel tegen…

De PlayStation 5 games speel je in 120 fps-modus

Men kwam namelijk tot een lijst(je) van slechts 9 games, waarvan er één pas in februari 2021 uitkomt. Dit zijn ze:

Call of Duty: Black Ops Cold War (Supported at a lower resolution)

Destiny 2 (Supported at a lower resolution in Crucible matches)

Devil May Cry 5: Special Edition (Supported at 1080p resolution)

Dirt 5 (Supported at a lower resolution)

Fortnite (Supported at a lower resolution)

Monster Boy And The Cursed Kingdom (Supported at native 4K resolution)

Rainbow Six Siege (Supported at a lower resolution)

The Nioh Collection (Coming in February 2021 – Supported at a lower resolution)

WRC 9 (Supported in ‘Performance Mode’)

Zoals je ziet zijn de games die 120 fps ondersteunen een lust voor het oog. Ook kun je de games op lagere verversingssnelheid spelen. Dit is geen overbodige luxe, want er zit namelijk een addertje onder het gras als je van de games in 120 fps verversingssnelheid wilt genieten.

120 fps niet voor iedereen weggelegd

Als je de nieuwste PlayStation 5 in huis hebt is het namelijk nog niet zeker dat je van de 120 fps verversingssnelheid kunt genieten. Je hebt daarvoor namelijk ook een scherm nodig dat 120 fps in 4K-resolutie ondersteunt. Nu is 4K-resolutie al langer gebruikelijk voor schermen, maar de 120 fps verversingssnelheid is alleen op de recentere modellen beschikbaar. Als je die hebt en niet aan wilt schaffen zal je dus inderdaad de lagere verversingssnelheid moeten accepteren. Al met al zal het dus nog wel even duren voordat 120 fps standaard wordt voor gamers.

Bron: Geekculture