Komt PlayStation 5 met gaming assistent?

PlayStation 5 wordt zeker interessanter met deze handige hulp.

Waar Xbox Series X haast alle registers open gooit om mogelijke kopers te informeren is de situatie bij Sony’s PlayStation 5 nog een stuk onduidelijker. Toch zien we zo nu en dan wat snippers informatie voorbij komen.

PlayStation 5 uitgerust met gaming assistent?

Bij de Xbox Project Oris was het nog een fandesign, maar nu blijkt Sony daadwerkelijk een ‘game-assistent’ te hebben ontworpen. Dit blijkt uit een patent dat Sony in november vorig jaar indiende en vorige week gepubliceerd is.

Zoals altijd is het de vraag of een patent uiteindelijk in massa-productie genomen wordt, maar het idee lijkt erg slim en kan zeker niet los gezien worden van de aankomende PS5.

Game assistent of game planner?

Het patent gaat over software die jouw gedrag analyseert. Het betreft hier zowel in-game gedrag (hoe snel vervul je bepaalde opdrachten), maar ook bijvoorbeeld hoe je tv kijkt. Ook maakt de game assistent een koppeling met jouw online agenda.

Stel nu voor dat je een level van jouw favoriete spel wilt spelen. De software berekent op dat moment hoe lang je erover doet om dat level te voltooien. Dit op basis van analyses van jouw eerdere game-prestaties. Stel dat het apparaat 45 minuten berekent. Vervolgens ‘bekijkt’ de software of je die 45 minuten beschikbaar hebt. Wanneer je een afspraak in de agenda hebt staan over een half uur of wanneer jouw favoriete tv-programma over een half uur begint krijg je een signaal.

Je kunt dan kiezen: toch spelen of jouw geplande game op een ander moment inplannen (inderdaad, daar helpt de assistent ook mee). In het laatste geval krijg je tevens een alternatief aangeboden. De game assistent doet suggesties wat je dan wel in dat half uur zou kunnen spelen.

Zien we deze vinding terug in de PlayStation 5?

Zoals ik eerder aangaf is het met patenten nooit een zekerheid dat deze ook uitgevoerd worden. Ook is de PS5 nog vol mysterie. Het is dus nog even afwachten, al weten we misschien meer in juni. Volgens geruchten moet Sony dan ‘iets’ gaan presenteren. Wij zetten het alvast in de agenda.