Zien: zoveel beter is PlayStation 5 voor Gran Turismo [video]

Vergelijking Aston Martin en Mazda in PlayStation 5 en Gran Turismo Sport biedt objectief beeld.

Vorige week konden we eindelijk de prestaties van de PlayStation 5 inschatten door de gameplay-presentatie. De vraag is natuurlijk hoeveel je nu echt merkt van al die nieuwe technologie. Gelukkig heeft men een aanknopingspunt.

Gran Turismo Sport vs. Gran Turismo 7

Een van de games die werd aangekondigd als een game voor de PlayStation 5 is Gran Turismo 7. Dit is logischerwijze de opvolger van de nu zeer populaire sport-editie. Doordat deze game natuurlijk draait om snelle auto’s kan je daar wellicht veel plezier beleven aan beelden in 4K-resolutie.

Aston Martin en Mazda in Gran Turismo vergeleken

In de gameplay-demonstratie zagen we een aantal auto’s die we in Gran Turismo 7 mogen verwachten. We zagen onder meer de Aston Martin DB11 en Mazda RX-Vision GT3. Deze auto’s kennen we natuurlijk uit de sport-editie. YouTuber Cycu1 kwam op het idee om een videovergelijk te maken. Zo kunnen we direct zien of de PlayStation 5 met haar 4K-resolutie toegevoegde waarde biedt. Ik zou zeggen: “kijk en oordeel zelf.”

Uiteraard zijn we benieuwd naar jouw oordeel, maar veel gamers op internet realiseren zich dat de PS5 nog veel beter wordt dan men dacht.

Welke games kunnen we nog meer in PlayStation 5 verwachten?

Naast de games die te zien waren in het gameplay-event zijn er veel meer games die op de PlayStation 5 beschikbaar komen. In dit overzicht zie je er een flink aantal. Ben jij al benieuwd naar de verschillen?

Foto: Sony