Dit zegt de maker over haptische feedback bij PlayStation 5

Paradepaardje van de PlayStation 5 controller uit nood geboren?

De telefonische vergaderingen van beursgenoteerde bedrijven zijn vaak nogal saai, maar soms komen er interessante dingen boven. Zo nam CEO Ramzi Haidamus vaan Immersion plaats om investeerders bij te praten over haptische feedback, de toepassing die zij voor de PlayStation 5 ontwikkelden. Het is daarbij belangrijk om te weten dat ‘een reclameverhaal’ niet werkt. Investeerders kunnen bedrijven aanklagen als ze te positief zijn. Aangezien het bedrijf Amerikaans is gaat men dat risico niet lopen.

Is haptic feedback voor PlayStation 5 uit nood geboren?

Haidamus legt uit dat Sony op zoek was naar terreinen waar men de PlayStation 5 verder kon ontwikkelen. Daarbij constateerde men dat men met het surround-geluid wel ongeveer uitontwikkeld is en dat de grafische ervaring ook optimaal is voor PS 5. Vraag was waar men dan verder kon verbeteren. Dit bleek de controller te zijn en dan met name de enthousiast ontwikkelde ‘rumble’ functie.

Haptische feedback is meer dan bewegen

Eerlijk is eerlijk, het klinkt allemaal nogal zweverig, maar de CEO legt uit dat haptische feedback in de Dual Sense controller niet te vergelijken is met de Rumble functie. Hij geeft aan dat het een hele nieuwe gevoelservaring is die ervoor zorgt dat je echt meegesleept wordt in de game. Zo kan je het verschil tussen verschillende soorten ondergrond voelen tijdens racespellen.

Tijdens shooters schijn je dan weer exact het verschil tussen diverse geweren en andere wapens te kunnen voelen. Haidamus heeft het dan ook over een hele nieuwe ervaring. Dit sluit aan bij de opmerkingen van mensen uit het veld, zoals deze naar aanleiding van de eerste ‘review’.

Wat verwacht Haidamus van de nieuwe functie?

De functie is volgens de CEO geïntegreerd met het geluid. Zo hoor je, als je in de woestijn bent, volgens hem het zand opwaaien en tegen jouw helm tikken. Met haptische feedback voel je dan ook het zand en de wind tegen jouw lichaam beuken. Haidamus verwacht dat hij met zijn haptische feedback een standaard heeft gezet die de basis is voor veel meer betrokkenheid van het gevoel bij een game.

Bron: Techradar