PlayStation 5 binnen? Dit kun je doen om optimaal te genieten - Apparata

Met deze instellingen geniet je gelijk maximaal van jouw PlayStation 5.

Inmiddels zijn de review exemplaren van de PlayStation 5 al de deur uit. Veel gewone gamers tellen de de dagen af tot zij hun nieuwe console uit kunnen pakken. Gelukkig kunnen we dankzij de reviewers al wat tips geven om de instellingen zo aan te passen dat je gelijk maximaal kunt genieten.

Privacy met de PlayStation 5

Standaard kun je uit 4 privacysettings kiezen. Deze variëren van ‘social and open’ tot ‘solo and focussed’. Als je echter via de instellingen naar ‘users and accounts’ gaat kun je deze instellingen finetunen. Zo bepaal je precies hoe veel of hoe weinig info je wilt delen.

Als je lekker aan het gamen bent wil je natuurlijk niet dat jouw game ineens onderbroken wordt door een systeem-update. Je kunt tijdens de set-up al diverse profielen kiezen voor het gebruik van batterijvermogen, maar ook deze kun je verder aanpassen. Zo kun je ook aangeven wanneer systeem-updates wel, maar vooral niet plaats moeten vinden.

Beeldkwaliteit afstemmen op jouw monitor of tv

Als jouw monitor of tv HDR-beeldkwaliteit ondersteunt kun je vaak ook voor verschillende modus kiezen. Bij de set-up kun je de instellingen voor beeldkwaliteit kiezen. Via het menu kun je deze aanpassen. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken als jouw tv een game-modus heeft en je deze na de set-up in of uit wilt schakelen. Zo kun je met wat proberen de ideale afstemming voor optimale beeldkwaliteit zoeken.

Ook kun je kiezen tussen prestatie en resolutie. Uiteraard is iedere keuze verschillend, maar als jouw monitor of tv geen 4K-resolutie ondersteunt kun je het beste ‘performance over resolution’ kiezen.

Instellingen per game

Als je aan het gamen bent wil je misschien wel instellingen per game veranderen. Als je op de controler de grote PlayStation-knop in het midden indrukt verschijnt er een submenu. Hier kan je, terwijl je gewoon in de game blijft, jouw favoriete instellingen voor die game instellen.

De controller instellen

Een van de andere opties is dat je de instellingen van de controller kunt wijzigen. Hiermee kun je bijvoorbeeld de standaard-instelling omdraaien als je een ‘first person’ of ‘third person’ shooter speelt. Dit hoef je dus niet meer per game aan te passen. Ook de nieuwe haptic feedback-instellingen kun je aanpassen. Hierdoor wordt de intensiteit van de vibraties sterker of juist zwakker. De reviewers raden aan om eerst de standaardinstellingen te proberen.

PlayStation 5: hoe makkelijk of moeilijk wil je het hebben?

Een andere instelling is het standaardniveau van games. Je kunt kiezen op welk niveau je een game begint. Dit doe je bij de ‘game presets’. Hier kan je ook instellen of je een nieuwe game op makkelijk niveau wilt beginnen of direct de uitdaging aangaat door voor ‘moeilijk’ te kiezen.

Last but not least: spoilers

Deze instelling kun je gebruiken in de PlayStation Store. Hier kun je (via ‘Saved Data Game/App’ en ‘Game Presets’) instellen of en zo ja tot welk niveau je spoilers van bepaalde games wilt zien die ontwikkelaars vrijgeven. Zo bepaal je zelf hoe voorbereid je aan de games begint.

Je bent nu in ieder geval voorbereid op de PlayStation 5 zodra die komt. Nu nog even de review doornemen en controleren of alles wel in de doos zit. Veel game-plezier!

Bron: Cnet