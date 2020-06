Sony-baas komt met slecht nieuws over PlayStation 5

Het interview moest onrust over PlayStation 5 en games wegnemen, maar…

In aanloop naar het komende reveal-event van 4 juni heeft Sony de publiciteitskraan open gezet. Deze keer was het de beurt aan Jim Ryan, de CEO van PlayStation, om de fans te trakteren op een update. Als je als PlayStation 5 fan naar zijn boodschap luistert word je echter niet vrolijk, al is er ook goed nieuws.

Goed nieuws over PlayStation 5

Om met het goede nieuws te beginnen, Ryan rekent af met geruchten over uitstel. Hij bevestigt dat de PlayStation 5 in het ‘holiday season’ van dit jaar wereldwijd uitgebracht gaat worden. Corona en geruchten over problemen met het ontwerp gooien dus geen roet in het eten. Daarnaast bracht hij nieuws dat zowel goed als slecht kan zijn en ronduit slecht nieuws.

Is het nieuws over PS5 exclusives goed of slecht?

Er was nogal wat te doen over achterwaartse comptabiliteit en exclusives. Er ging zelfs het gerucht dat GTA 6 een PS5 exclusive zou worden. Dit gerucht is inmiddels uit de wereld, maar de gamer die hoopt dat hij met zijn PS4, pc of andere consoles de games voor PS5 kan spelen juicht te vroeg. Ryan bevestigt namelijk dat zij weldegelijk met ‘exclusives’ komen die alleen op de PS5 te spelen zullen zijn. Uiteraard goed nieuws voor de kopers, maar slecht nieuws voor andere gamers. Of de exclusives tijdelijk exclusief zijn of exclusief blijven vertelde Ryan niet.

Slecht nieuws over prijs van PlayStation 5 en games

Een ander opvallend aspect was dat Ryan uitgebreid inging op de prijsstrategie die men met de PS5 voor ogen heeft. Enerzijds erkent hij dat de Coronacrisis voor veel mensen financiële onzekerheid brengt. Hij wil daarom dat de PS5 het meeste ‘value for money’ biedt. Tegelijk waarschuwt hij dat ‘waar voor je geld’ iets anders is dan ‘de goedkoopste’ willen zijn. Het verleden leert dat dit vaak marketingtaal om een prijzige release te verkopen. Om deze boodschap nog wat meer kracht bij te zetten praat hij ook over de prijzen die voor games gevraagd gaan worden. Ook hier verwacht hij een ‘kleine stijging’. Dit zou komen doordat de console zoveel meer mogelijkheden biedt dat de kosten voor ontwikkeling om al die mogelijkheden in een spel te brengen zullen stijgen. Als je de PS5 wilt hebben kun je jouw spaarvarken dus alvast bijvoeren.

Het hele interview kun je nalezen op gamesindustry.biz