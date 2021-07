PlayStation 5 is de meest succesvolle PlayStation ooit*

*tot nu toe dan, maar met de belangrijke mijlpaal van 10 miljoen exemplaren ziet het er naar uit dat de PlayStation 5 een recordbreker wordt.

Heb jij al een PlayStation 5 kunnen bemachtigen? Ga er maar aan staan, namelijk. De console is moeilijk te verkrijgen vanwege het welbekende chiptekort. Logisch dus dat als een winkel er wel eentje heeft, men er bovenop duikt en je binnen de kortste keren weer terug bij af bent. Zo veel vraag, zo weinig aanbod, dat klinkt niet erg positief voor de PS5. Is het wel zo’n succes?

10 miljoen exemplaren PlayStation 5

Nou en of! Sony kondigt vandaag aan dat – relatief gezien – de PlayStation 5 de meest verkochte PlayStation tot nu toe is. Er zijn namelijk 10 miljoen exemplaren verkocht van de PlayStation 5. Dat klinkt als een fractie van de meer dan 100 miljoen verkochte units van de PS4, en dat is het natuurlijk ook. In de context is het echter een nieuw record, want het moment dat de PlayStation 5 de 10 miljoen haalde is negen maanden na diens release in november 2020. Volgens de prognose van Sony zelf stevent de PS5 met dit tempo af op een absoluut succesnummer.

Games

Naast het behalen van de 10 miljoen voor de PlayStation 5 zijn er ook een aantal games die exclusief voor de PS5 uit zijn gekomen, die ook al op recordhoogte staan qua verkochte exemplaren. De nieuwste Spider-Man bijvoorbeeld, die exclusief voor PS5 beschikbaar was bij diens release: 6,5 miljoen verkochte exemplaren, waarmee in theorie 65 procent van verkochte PS5’s die game hebben. MLB The Show, pas drie maanden oud, zit nu al op 2 miljoen verkochte exemplaren en ook nieuwkomer Returnal en de nieuwste Ratchet & Clank weten al dikke cijfers op hun naam te schrijven sinds releases in de afgelopen drie à vier maanden.

CEO

De CEO/president van Sony, Jim Ryan, zegt dat hij de gamers dankbaar is voor deze mijlpaal voor de PlayStation 5. Ook zegt Ryan dat Sony er alles aan doet om de uitdagingen van de industrie te verslaan en de bestaande inventarissen te vergroten, zodat de vraag en het aanbod bij elkaar passen. Daarmee doelt hij uiteraard op het chiptekort.

Het is moeilijk om een PlayStation 5 te krijgen, en toch zijn ze met hun 10 miljoen exemplaren niet aan te slepen. Een ietwat bijzondere realiteit.