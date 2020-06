‘PlayStation 5 is een meesterwerk’ aldus Epic Games

De PlayStation 5 is volgens Nick Penwarden van Epic Games een waar meesterwerk.

Het is geen geheim dat de PlayStation 5 een geweldige specs gaat krijgen. Toch zal het voor velen nog maar de vraag zijn wie de aankomende console-oorlog met Xbox gaat winnen. Maar Epic Games heeft al lang een kant gekozen. In een recent interview onderstreept een Epic Games-topman dat nog een keertje.

‘PlayStation 5 is een meesterwerk’

In een interview met Official PlayStation Magazine UK laat de vicepresident van engineering bij Epic Games helemaal weggeblazen te zijn door de PlayStation 5. De man in kwestie, Nick Penwarden, zegt:

De PlayStation 5 is een meesterwerk in systeem design. Niet alleen maakt het een gigantische sprong wat betreft rekenkracht en grafische performance. Maar hij is ook revolutionair wat betreft opslag, data compressietechnologie en in het brengen van nieuwe gameplay ervaringen voor spelers.”

Epic Games is partijdig

Unreal Engine-maker Epic Games maakt er overigens absoluut geen geheim van; ze zijn fans van de PlayStation 5. We weten officieel niet of daar een flinke monetaire deal achter zit. Maar kom op, het feit dat juist de PlayStation 5 de onthulling van Unreal Engine 5 mocht faciliteren zegt genoeg. En het is niet de eerste keer dan Epic Games een stevig compliment over de PlayStation 5 geeft. Sony en Epic Games mogen elkaar duidelijk wel.

Topper voor ontwikkelaars

Hoe duidelijk de partijdigheid van Epic Games ook is, we weten van meerdere ontwikkelaars dat de PlayStation 5 inderdaad een pareltje is. Volgens verschillende ontwikkelaars was het nog nooit zo gemakkelijk om games te programmeren voor een console. Kortom, Microsoft heeft op basis van de mening deze eerste ervaringsdeskundigen behoorlijk wat te bewijzen. We zullen het in het najaar van 2020 weten!

Bron: Official PlayStation Magazine UK, editie 177

Via: PSU

