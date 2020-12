PlayStation 5 is verrassend goed te repareren (iFixit teardown) - Apparata

Foto @iFixit

De PlayStation 5 blijkt uit de nieuwste teardown verrassend goed te repareren. Enkele software-beperkingen maken sommige dingen daarentegen onnodig moeilijk.

Medium iFixit heeft er een handje van om goed functionerende hardware te slopen en zo ook de PlayStation 5. De nieuwe console van Sony werd in de teardown even goed onder de loep genomen. Conclusie? De PlayStation 5 is verrassend goed te repareren, al beperkt Sony de consument wel heel erg op software-niveau.

PlayStation 5 repareren?

Hoewel de PlayStation 5 qua performance next-gen is, is het repareren van de console dat niet. De hardware kan gemakkelijk gedemonteerd worden; de buitenkant kan er zelfs zonder verder gereedschap af.

Dan onthul je ook gelijk het tweede grote pluspunt, namelijk de M.2 slot. De uitbreidbare opslagruimte van Sony klik je (als ze het straks beschikbaar maken) gemakkelijk in het moederbord zelf.

Met de buitenkanten verwijderd, krijg je ook een kijkje in de console, met name de solide koeling. Deze kun je volgens het medium gemakkelijk met een stofzuiger schoonmaken. Nu is dat altijd een beetje riskant; een stofzuiger in de buurt van fans, kleine onderdeeltjes en elektronica. Maar Sony heeft de stofvangers zo ontworpen dat je ze redelijk veilig kunt stofzuigen.

Tot hier en niet verder

Sony heeft met het design van de console daarentegen duidelijk een grens aangegeven voor het repareren van de PlayStation 5. Eenmaal bij de kern aangekomen zit alles vast met torx schroeven, wat totaal overbodig is.

Ook lijkt de optische disk drive gekoppeld te zijn met het moederbord. De hardware zelf komt er zo uit maar iFixit ontdekt dat een vervanging vervolgens geen disks meer leest. Mocht de disk drive dus kapot gaan, dan kost dat een hoop extra werk. Hetzelfde systeem is ook bij de Xbox Series X ingebouwd.

Conclusie

Kortom, het repareren van de PlayStation 5 is relatief eenvoudig, tenzij je dieper in de console moet graven. Door het riante gebruik aan (extra veilige) schroeven en wat ingewikkelde moederbord-connecties is een professional bij meer geavanceerde problemen aangeraden.

Maar het inbouwen van uitbreidbaar geheugen (als dat eindelijk beschikbaar is), het vervangen van de behuizing of koeling, is relatief makkelijk. Daarom geeft het medium de PlayStation 5 een 7/10 op repareerbaarheid.