PlayStation 5 baas: console niet compatible? Minder exclusives?

Fans boos ondanks verzekering van genoeg PlayStation 5 consoles en een PS 5 cadeau (krijg jij ook zo’n cadeau?

Gisteren deelden we de lancering van de voorverkoop van de PlayStation 5 en het succesvolle verloop van de voorverkoop. Toch verliep die voorverkoop niet gestroomlijnd en dat zorgt voor onrust onder de fans en pijlsnelle uitverkoop. Een interview met PlayStation CEO Jim Ryan was bedoeld om de gemoederen te bedaren, maar dat pakte anders uit.

Jim Ryan belooft genoeg PlayStation 5 consoles

Ryan legt uit dat men bij Sony begin dit jaar onzeker was over de gevolgen van de Coronacrisis. Men was bang dat er geen markt of geen distributiemogelijkheden meer zouden zijn. Daarom heeft men eerst voorzichtig ingeschat bij de te produceren aantallen. Toen men zag dat de gaming-markt door de lockdowns juist explodeerde heeft men de productie opgeschroefd.

Ryan trekt een vergelijk met de release van PlayStation 4. Toen werden er op de eerste dag 1 miljoen stuks verkocht en dat liep op tot 2,1 miljoen stuks in de eerste 14 dagen. De PlayStation 5 topman zegt dat men nu meer consoles heeft geproduceerd dan er toen gevraagd werden. Hij verwacht dus dat er geen tekorten zullen zijn. Overigens zijn er in de 7 jaar dat de PS 4 op de markt is ruim 112 miljoen exemplaren verkocht.

Fans boos wegens koerswijziging exclusives en comptabiliteit PlayStation 5

Uiteraard waren de fans gerustgesteld door die woorden, maar enkele opmerkelijke uitspraken zorgden toch voor boosheid bij de fans. Zo waren zij verbaasd dat een aantal PS 5 Exclusives, zoals “Horizon: Forbidden West” en “Spider-Man: Miles Morales” volgens Ryan toch een PlayStation 4-versie krijgen. Daar hebben fans problemen mee omdat de mogelijkheden van ontwerpers beperkt zijn als zij rekening moeten houden met gamers met een oudere console.

Ryan gaf aan dat er echt twee verschillende versies van de games gemaakt zijn. Dit juist om iedere console een eigen fanbase en game-ervaring te geven. Om het verschil in generaties en het verschil in game-ervaring te benadrukken is men van de ‘compatible’ strategie afgegaan. Ryan gaf namelijk aan dat men een game-ervaring wil maken die exclusief voor de PlayStation 5 is. Dit betekent dat veel accessoires voor de eerdere versies toch niet te gebruiken zijn op de PS 5.

Games wel compatible en cadeautje

Overigens had Rayn wel goed nieuws over de comptabiliteit van oude games op de PS 5. Bij testen blijkt dat de zogenoemde ‘backward compatability’ bij 99% van de games al functioneert. Tot slot kondigde hij aan dat degenen die zich inschrijven voor PlayStation Online gratis 18 digitale PS-4 games van eigen ontwikkelaars ontvangen.

