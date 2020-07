Bijzondere onthulling uit PlayStation 5 fabriek

Kan je het uiterlijk van jouw PlayStation 5 op deze manier zelf samenstellen?

Inmiddels wordt er steeds meer bekend over de PlayStation 5. Een van de zaken waar nog veel onduidelijkheid over is blijft echter de kleurstelling. Tot nu toe hebben we alleen de witte variant gezien. Een kijkje in de fabriek waar de PlayStation 5 klaarblijkelijk geproduceerd wordt levert een bijzondere onthulling op.

Foto’s uit de PlayStation 5 – fabriek

Op het Chinese A9VG forum deelde een gebruiker drie foto’s uit een fabriek waar men klaarblijkelijk delen van de PS 5 maakt. Deze zie je hieronder.

Als eerste zien we een paneel op de werkbank liggen.

Vervolgens zien we een tweede foto van de binnenzijde van het paneel.

Tot slot zien we een aantal panelen voor de PlayStation 5 op een stapel liggen.

Kun je jouw PlayStation 5 zo customizen?

Het viel attente kijkers van de foto’s op dat de panelen geen (gaten voor) schroeven hebben. Afgaande op het binnenwerk lijkt het erop dat de panelen in het frame geklikt kunnen worden.

Dit leidt tot de speculatie dat Sony verschillende kleuren panelen aan gaat bieden. Deze kan je dan los kopen en zo jouw PlayStation 5 een uniek uiterlijk geven. Ook biedt deze techniek voor Sony goede verkoopmogelijkheden. Bij een ‘special edition’ zou men dan namelijk geen hele console op de markt hoeven brengen, maar alleen een set panelen. Daarmee zouden de bezitters die al een PS5 hebben makkelijker overgehaald kunnen worden om de ‘special edition panelen’ te bestellen.

Sony zelf laat hierover (nog) geen woord los, al verklaarde men eerder wel dat er genoeg andere opties dan standaard wit zullen komen. Als deze onthulling waar blijkt is dat in ieder geval niet gelogen.

Fans worden creatief

Omdat de fans van PlayStation 5 nauwelijks kunnen wachten op de onthulling is men zelf al begonnen met het verzinnen van speciale edities. Een speciale editie die er zeker komt en die je hier in beeld kunt zien is de gouden/platina editie. Wij wachten even de meer betaalbare opties af. Overigens is het de vraag of, als dit gerucht komt, de accessoires net zo makkelijk van kleur/design te veranderen zullen zijn.