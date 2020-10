Daarom kun je de PlayStation 5 beter nog even overslaan - Apparata

Heeft het wel zin om de PlayStation 5 of Xbox Series X bij de launch te kopen?

Veel gamers wachten dit jaar met spanning op de release van de nieuwe consoles van Xbox en PlayStation. Toch kun je jezelf afvragen of het wel zin heeft om direct bij de lancering in november een PlayStation 5 en/of Xbox Series X te kopen. Wij zetten de argumenten om even te wachten op een rij.

PlayStation 5 en Xbox Series X hebben (bijna) geen exclusieve games

Bij de nieuwe consoles horen natuurlijk nieuwe games. Helaas is Halo Infinite vertraagd tot 2021 en daarmee zijn er voor Xbox Series X geen exclusieve, grote releases te verwachten bij de introductie. Voor PlayStation 5 ligt dit anders. We kunnen onder meer “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, “Assassin’s Creed Valhalla”, “NBA 2K21″en “Call of Duty: Black Ops Cold War” verwachten. Deze komen echter ook allemaal beschikbaar voor PlayStation 4. Enige uitzondering is “Demon’s Souls”, die wel alleen voor PS5 uitkomt. Of je een nieuwe console wilt kopen voor 1 game is natuurlijk de vraag.

Games en consoles kunnen kinderziektes bevatten

De eerste versies van een nieuw model kunnen vaak kinderziektes bevatten. Dit zagen we ook bij de release van eerdere versies van de consoles. Ook de games zijn nog in beginfase. De deadline is vaak strak en de hardware nog niet uitgebracht. Daarbij moet men in het geheim werken en is het lastiger om alle ins en outs te testen.

Wanneer de consoles eenmaal op de markt zijn is het makkelijker om goede/betere games te ontwerpen die alle mogelijkheden van de consoles optimaal gebruiken.

Kun je wel genieten van de extra’s van PlayStation 5 en Xbox Series X?

De game-liefhebbers zullen nu ongetwijfeld als argument gebruiken dat gamen een hele nieuwe ervaring wordt met de 120 Hz verversingsratio en 4K beeldkwaliteit. Dat is zeker waar, maar de vraag is of jij daar met jouw huidige monitor wel van kunt genieten. Als jouw tv of monitor geen 4K-resolutie met deze verversingssnelheid ondersteunt kun je niet van deze nieuwe features genieten. Overigens kan een 4K-monitor ook nog geen volledige ondersteuning bieden omdat de hoge verversingssnelheid niet standaard ondersteund wordt. Alleen de meest recente 4K-monitoren bieden ondersteuning voor 120 Hz. Uiteraard is de oplossing nabij door naast de console ook een nieuwe gaming tv aan te schaffen, maar dat maakt de investering nog groter.

Komt de investering wel gelegen?

Los van de bovenstaande argumenten is het een flinke investering (een kleine EUR 500,- voor de topmodellen) om de nieuwste console in huis te halen, al zijn er wel wat manieren om meer cash over te houden.

Wat doe jij? Staat de nieuwste console op de eerste dag dat je hem kunt kopen in huis of wacht jij even?

Bron: Business Insider