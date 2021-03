PlayStation 5 krijgt nieuwe exclusieve feature - Apparata

Zo’n exclusieve PlayStation 5 feature dat wij hier in Nederland er weinig van gaan meekrijgen.

De PlayStation 5 is nu al bijna vijf maanden te koop. Nou ja, te koop. Formeel gezien dan. Van voorraden is eigenlijk geen sprake. Op papier is de PS5 te koop, laten we het daarop houden. Nu de PS5 uit is betekent dat niet dat Sony geen nieuwe features meer uitrolt voor de console. Sterker nog, speciaal voor de Japanse markt krijgt de PlayStation 5 een exclusieve feature.

De PS5 in Japan krijgt ondersteuning voor DVR. Door middel van de app Torne en een Nasne DVR tuner kunnen Japanners straks televisie kijken op hun PlayStation. ‘For the Players’ is dan ook niet de juiste slogan voor PS5-bezitters in Japan. For the players en people die televisie kijken. De uitrol van de feature volgt later dit jaar in het Aziatische land. Het is niet uniek dat de PlayStation 5 deze ondersteuning krijgt. Met de PlayStation 3 deed Sony in Japan al een vergelijkbaar trucje.

PlayStation 5 exclusieve feature kosten

De nieuwe Nasne DVR gaat omgerekend ongeveer 229 euro kosten en werkt ook voor de smartphone. De tuner heeft 2 TB aan interne opslag, met de ondersteuning voor maximaal 6 TB. Onder andere Amazon Japan gaat de nieuwe hardware verkopen.