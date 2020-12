Wacht jij nog op een PlayStation 5? Dan is er goed nieuws! - Apparata

Als je nog op een PlayStation 5 console wacht heb je minder geduld nodig.

De rommelig verlopen introductie van de PlayStation 5 leidde teleurgestelde fans die te laat waren bij de voorverkoop. Als je niet heel vroeg gereserveerd had viste je namelijk naast het net. Door productievertraging was het lang onduidelijk wanneer er weer genoeg PlayStation 5 consoles zouden zijn, maar er is goed nieuws.

PlayStation 5 noteert recordverkopen

Inmiddels zijn de eerste (onofficiële) cijfers bekend gemaakt van de verkopen sinds lancering. In 4 weken tijd heeft Sony 3,4 miljoen consoles verscheept en verkocht. Ook heeft men een eerste inschatting van de productiecapaciteit voor 2021 en dat is goed nieuws voor degenen die nog op een PS 5 console wachten.

Zoveel PlayStation 5 consoles worden er in 2021 gemaakt

Uit de rapportage blijkt dat Sony in 2021 tussen de 16,8 miljoen en 18 miljoen consoles van de band wil laten rollen. Dat plan kan alleen slagen als Sony ook voldoende onderdelen weet te bemachtigen. Dat leek voorheen een probleem, maar ook daar maakt men nu grote slagen. Zo heeft de producent van de processoren de productiecapaciteit inmiddels met 40 tot 50% verhoogd. Het echt goede nieuws is dat de productiecapaciteit voor 2021 niet gelijkmatig over het jaar verdeeld wordt.

Wanneer kan je de nieuwe consoles verwachten?

Eerder sprak Sony de verwachting uit dat zij plannen om aan het eind van het eerste kwartaal 10 miljoen PlayStation 5 consoles te hebben verscheept. Volgens de rapportage ligt men op schema. Dit betekent dat we in het eerste kwartaal na de 3,6 miljoen reeds verkochte PS 5 consoles nog 6,4 miljoen consoles kunnen verwachten. Voor de rest van het jaar blijven er dan nog tussen 10 en 12 miljoen te produceren consoles over. Ter vergelijk, van de PS 4 werden in de eerste 3 maanden ruim 5,3 miljoen consoles (Japan niet meegerekend) verkocht. Er zou dus snel genoeg capaciteit moeten zijn om ook de wachtende gamers snel van hun PlayStation 5 console te kunnen voorzien.

Bron: Digitimes (betaald) via BGR.com