Slecht nieuws over PlayStation 5 en Xbox Series X - Apparata

Als je nog geen PlayStation 5 of Xbox Series X besteld hebt is er slecht nieuws.

Er zijn nog geen officiële cijfers maar Jim Ryan, CEO van PlayStation gaf in een interview aan dat de verkoopcijfers veel beter zijn dan die van de PlayStation 4 vlak na de launch. Er worden dus verkooprecords verwacht. Helaas had hij in het interview ook slecht nieuws voor fans van PlayStation 5 die nog geen exemplaar besteld hebben.

PlayStation 5 is niet meer op voorraad

Als eerste meldt Jim Ryan dat alles is verkocht. Dit geldt uiteraard voor de voorraden die voor launch day waren aangelegd, maar ook de voorraden voor opvolgende leveringen zijn uitverkocht. Er is dus simpelweg geen PlayStation 5 meer te vinden in de Sony-fabrieken. Het kan dan ook wel maanden duren voordat de volgende batches worden geleverd.

Ryan meldt dat hij druk bezig is om productiecapaciteit te regelen maar dat dit niet meevalt. De beperkingen door Corona helpen daar niet bij.

Het duurt nog jaren voordat PlayStation 5 het verschil maakt

Daarnaast verwacht Ryan dat de PS4-spelers nog zeker 3 jaar de grootste groep klanten blijven. Dat betekent dat voor het ontwerp van spellen voorlopig ingezet wordt op ontwikkeling die ervoor zorgt dat games zowel op PS4 als PS5 te spelen zijn. Bovendien verwacht hij dat ontwikkelaars tot 2022 nodig hebben om games te produceren die echte klassiekers worden voor de PS5-generatie. Gelukkig heeft hij in het interview ook een beetje goed nieuws. Ryan hint namelijk op ontwikkelingen die tegengas moeten geven aan Microsoft’s Game Pass, al zegt hij gelijk dat hij daar niet veel over kan zeggen. Het hele interview kan je hier teruglezen.

Ook Xbox Series X voorlopig niet verkrijgbaar

Hoewel het in de media vooral PlayStation 5 is dat de klok slaat gaat het ook stormachtig hard met de verkoop van Xbox Series X. Ook daar speelt inmiddels een productieprobleem dat meer gevolgen heeft dan gedacht. Men geeft aan dat de productie-achterstand ook daar maanden duurt.

Toch is er nog wel een kansje om snel jouw favoriete console te scoren. Een aantal internationale winkelketens zoals Amazon, Walmart en Best Buy zouden er een aantal verkopen. Kortingen kan je echter wel vergeten en men verwacht dat ook die voorraden binnen enkele minuten uitverkocht zullen zijn. Of er ook Nederlandse online winkels uitpakken met de PS5 of Xbox Series X op Black Friday is nog niet bekend.

Overigens hebben ook de klanten die een wel een PlayStation 5 ontvingen niet altijd geluk. Voor een aantal problemen zijn echter al bugfixes vrijgegeven.

