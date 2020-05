PlayStation 5: Sony bevestigt meer en biedt verrassing

Dit zijn de highlights van de strategische meeting die Sony over PlayStation 5 hield.

Sony heeft lang verstoppertje gespeeld over de PlayStation 5, maar nadat Microsoft de gameplay-beelden van de Xbox Series X had gedeeld lijkt Sony de geheimzinnigheid langzaam op te heffen. Sterker nog, men bracht nu zelfs de samenvatting van een strategische meeting naar buiten. UIteraard biedt dit genoeg interessants om te delen. Dat doen we dan ook.

PlayStation 5 voor promotie PlayStation Plus

Allereerst legt de topman van Sony, Kenichiro Yoshida, uit dat het Coronavirus een positief effect heeft gehad op het aantal abonnees op PlayStation Plus. Hij meldt dat de service inmiddels 41,5 miljoen abonnees krijgt en dat men op lange termijn deze community wil laten groeien. Een van de verbeterde gameplay-ervaring die de PS5 zal bieden. Hieruit concludeer ik dat er veel nieuwe content voor de PS5 beschikbaar zal komen in PlayStation Plus.

PS5 geoptimaliseerd voor twee groepen spelers

Sony constateert dat er een duidelijk verschil tussen wat console-gamers verwachten en wat gamers op mobiele devices willen. De console-spelers willen games die meeslepend zijn en waar ze in op kunnen gaan, terwijl de mobiele gamers vooral gaan voor een optimale gebruikservaring en beschikbaarheid. Met PS5 wil Sony beide groepen optimaal bedienen. Dit doet men vooral via de ‘remote play’ functie van de console. In het rapport laat men zien dat het aantal remote players in een jaar tijd 2,5 maal zoveel geworden is.

PlayStation 5 SSD 100X sneller dan PlayStation 4

De inmiddels al veel besproken SSD die in in de PS5 wordt gebouwd is de sleutel die al deze innovatie mogelijk moet maken. Volgens het document zorgt deze SSD er namelijk voor dat de PS5 liefst honderd maal sneller is dan de PS4. Hiermee wordt de laadsnelheid véél korter en kan je ‘grote’ games die vooral op ontwikkeling gericht zijn toch razendsnel doorlopen op jouw mobiel.

PlayStation Studio is de weg naar multi-platform producties en retro-games

We hadden het vermoeden al, maar met PlayStation Studios bevestigt nu dat Sony de commerciële mogelijkheden van een film of game gaat optimaliseren. Het Marvel-model wordt daarbij inderdaad als voorbeeld genomen. Men gaat content uit films vertalen naar games en populaire games ook gebruiken als inspiratie voor films en merchandise.

Als bonus lezen we dat Sony een inventarisatie doet van alle rechten op films en klassiekers die zij bezit en daarmee gaat kijken of er ‘vergeten’ rechten zijn die alsnog kansen biedt. We kunnen dus naar verwachting een flink aantal retro-uitgaves verwachten.

Verrassing: 3D-geluid in PlayStation 5

Een van de aspecten waar we nog niet heel veel bevestiging over zagen was het geluid. In dit uittreksel van de strategische meeting bevestigt Sony dat de PlayStation 5 ook op geluidsgebied een sensatie wordt. Met 3D-sound kan je het geluid van voor naar achter en van boven naar beneden horen gaan als een achtervolging of spannende helicoptervlucht in de game daarom vraagt. In combinatie met de (misschien wel té) realistische haptische functie van de DualSense controller moeten games ongekend realistisch worden.

Alle bevindingen zijn te lezen in het uittreksel van de strategische meeting dat Sony beschikbaar stelde. Hier kun je het hele document bekijken.