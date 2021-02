PlayStation 5 panelen van Dbrand: 'Klaag ons dan aan' - Apparata

Foto @Dbrand

Het Canadese Dbrand lanceert zwarte PlayStation 5 met een bijzondere ondertitel richting Sony: ‘klaag ons maar aan’.

Er is wederom een bedrijf dat potentieel illegaal (zwarte) panelen voor de PlayStation 5 maakt. Het Candese bedrijf Dbrand lanceert de custom buitenkant voor de console met een pittige boodschap; ze dagen Sony nadrukkelijk uit om hen aan te klagen. Dat gaat gepaard met een hoop uitdagende taal jegens het Japanse gamebedrijf.

Dbrand lanceert PlayStation 5 panelen

Dbrand lanceert hun zwarte PlayStation 5 panelen met een interessante ondertitel: ‘Kom maar, klaag ons aan dan’. Het bedrijf refereert hiermee waarschijnlijk naar rechtszaken waar Sony mee dreigde. Bedrijven mogen volgens Sony dergelijke producten niet aanbieden.

Dbrand denkt daarentegen dat het allemaal goed zal komen en daagt Sony dus nadrukkelijk uit. Ze decoreren de binnenkant van het paneel daarbij met icoontjes die lijken op de buttons van de console-maker. Het bedrijf noemt het decoratie die ‘herkenbaar doch juridisch gezien duidelijk verschillend genoeg’ is.

De paneelmaker steekt duidelijk de draak met Sony en vraagt om problemen. Wat de gedachte hierachter is, is niet helemaal duidelijk. De gehele site en de slogans zijn behoorlijk ludiek. In hoeverre die ludieke instelling stand zal houden in een eventuele rechtszaak is niet duidelijk. Het oogt in elk geval alsof Dbrand behoorlijk zeker van zijn zaak is. Ze roasten Sony zelfs voor het slechte design van de console:

Met de release van de Darkplates, is het ondenkbare gebeurd: we hebben Sony’s monumentale prestatie in slecht design gepakt en het matzwart gemaakt.

Voor het eerst sinds de originele PlayStation koos Sony voor een andere kleur dan zwart. Het opvallende design van de PlayStation 5 werd flink geridiculiseerd door fans en ook Dbrand is er duidelijk niet over te spreken. Veel lelijker dan dit ‘design’ door een verveelde kleuter kan daarentegen niet.