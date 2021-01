PlayStation 5 panelen zijn gewoon weer te koop - Apparata

Dreigingen vanuit Sony of niet, je kunt gewoon weer online PlayStation 5 panelen kopen.

Al sinds de lancering van de PlayStation 5 is het uiterlijk van de console een punt van discussie. Sony heeft echter rekening gehouden met het feit dat mensen het uiterlijk van de PS5 wellicht niet zo mooi zouden vinden. Of simpelweg rekening gehouden met een groep die zijn of haar console graag wilt personaliseren.

PlayStation 5 panelen

De panelen van de PlayStation 5 zijn ontzettend makkelijk te verwijderen. Daarop kwamen bedrijven met passende panelen die je als alternatief zou kunnen gebruiken. Sony kon daar niet zo om lachen en begonnen deze bedrijven te bedreigen. Eén van die bedrijven is CMP Shells. Dit bedrijf gaf inderdaad gehoor aan de vraag van Sony en staakte de verkoop.

Tot nu. CMP Shells is weer actief geworden in het verkopen van PlayStation 5 panelen. Eerdere bestellingen werden geannuleerd. Het is echter nu weer mogelijk om via de site van het bedrijf een pre-order te plaatsen. Je hebt onder meer The CMP Shell en The CMP Shell Blackout. Laatstgenoemde is niet alleen je PS5, maar ook de DualSense controller geheel in het zwart uitgevoerd.

Het is nu afwachten of dit een kat en muisspelletje gaat worden tussen Sony en CMP Shells. Het vermoeden bestaat dat Sony wellicht op termijn ook zelf panelen wilt gaan verkopen, al is daar nu nog niets over bekend.