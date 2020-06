PlayStation 5 prijs gelekt op Amazon

De PlayStation 5 prijs valt eigenlijk wel mee. Zeker als je rekening had gehouden met een veel hoger prijskaartje.

We weten inmiddels het één en ander over de PlayStation 5, maar veel weten we nog niet. Zo is nog onduidelijkheid wat de PlayStation 5 prijs gaat zijn. Sony zal deze informatie pas in een later stadium communiceren. Ondertussen zitten fans met vraagtekens, want wat kunnen we verwachten?

Als je de hardware en de mogelijkheden ziet dan denk je toch al gauw aan een prijskaartje van 600 of misschien wel 700 euro. Aan de andere kant zijn consoles altijd goedkoper geweest dan game PC’s. Bovendien zijn zowel PlayStation als Xbox hevig aan elkaar ondervonden. Qua prijs moeten ze dus gaan concurreren.

Het lijkt erop dat we je nu al de prijs kunnen geven van de PlayStation 5. De console van Sony dook namelijk op bij Amazon inclusief een prijskaartje. Die prijs werd later weer verwijderd, maar het internet heeft het moment kunnen vastleggen. Zo communiceerde Amazon Frankrijk een prijs van 399 euro voor de PlayStation 5 Digital Edition en 499 euro voor de gewone PlayStation 5 met een ingang voor discs.

PlayStation 5 Price: 499€?



Digital Edition: 399€? Not bad 👌 pic.twitter.com/JMA3Mj39U5 — Ben Geskin (@BenGeskin) June 16, 2020

Dit prijskaartje komt aardig overeen met de PlayStation 4 lancering. Met een vanafprijs van 399 euro zou Sony de PS5 zeer scherp kunnen aanbieden. Het is afwachten of deze informatie klopt en wat Microsoft gaat doen met de Xbox One X.