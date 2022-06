Playstation 5 Pro-controller komt er aan!?

Sony komt mogelijk met een Pro-controller voor de PlayStation 5. Hardnekkige geruchten wijzen op een snelle komst van deze nieuwe controller.

De PlayStation 5 kwam 1,5 jaar geleden uit en dan is het meestal tijd voor een Lite variant of juist een zwaardere uitvoering. Alleen is de console na 1,5 jaar nog steeds amper verkrijgbaar. Dus lijkt Sony nu te kiezen voor nieuwe controllers.

Het zou later dit jaar wel makkelijker moeten worden om aan de console te komen. Daarom gaat het merk zich voorlopig eerst nog even richten op het verkopen van de “normale” Playstation 5. Wat natuurlijk wel altijd kan is extra accessoires uitbrengen voor de mensen die wel zo lucky waren om de spelcomputer al te scoren. Twee weken geleden kondigden ze een virtual reality bril aan, met bijbehorende games en nu komt er dus waarschijnlijk een Pro-Controller.

Playstation 5 Pro-controller

Tom Henderson is de man die de komst van de Playstation 5 Pro-controller claimt. Tom slingert het gerucht de wereld in op basis van bronnen die zeggen dat Sony aan een echte professionele controller werkt voor de Playstation 5. Ergens de komende weken zou die moeten worden gepresenteerd, maar nu al gelekt dus.

Henderson zegt zelfs al foto’s te hebben gezien, maar publiceert ze niet. Dat mag niet van zijn bron. Wat hij kan melden is interessante specs. De controller behoudt de klassieke PlayStation 5 look, maar krijgt allerlei nieuwe mogelijkheden.

Verwisselbare pookjes

Zo kunnen de analoge sticks, of pookjes, in hun geheel worden verwisseld. Dat is handig, want na verloop van tijd willen die nog wel eens slijten. De belangrijkste reden zou wel eens stickdrift kunnen zijn. Helaas een niet zeldzaam probleem waarbij je gameplay verziekt wordt door een personage dat bijvoorbeeld alleen nog maar naar rechts of links kan lopen.

Tom heeft het ook over paddles aan de achterzijde. Die kennen we wel als accessoires voor bijvoorbeeld de Playstation 4 controllers, maar zouden hier dus gewoon standaard op de Playstation 5 Pro-controller komen. Verder heeft hij het over triggerstops. Die twee zouden de gameplay flink versnellen.

In hetzelfde artikel spreekt Tom de verwachting uit dat Sony eind deze maand met meer nieuwe hardware komt, maar dus niet met een nieuwe console. Daarnaast verwacht hij een software update voor de PlayStation 5 controllers waar ook de “gewone” controller van profiteert.