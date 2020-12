Problemen met PlayStation 5 DualSense controller [video] - Apparata

Sony heeft gereageerd, maar dat is geen goed nieuws voor PlayStation 5 fans.

Terwijl sommige gelukkige gamers al met de PlayStation 5 aan de slag kunnen moeten andere gamers nog wachten tot zij hun felbegeerde console geleverd krijgen. Wellicht doen zij er verstandig aan ook even te wachten met het kopen van de nieuwe DualSense controller, want er zijn problemen. De oplossing van Sony belooft weinig goeds voor PlayStation 5 fans.

Steeds meer problemen met PlayStation 5 DualSense controller

Steeds meer gebruikers melden problemen met de DualSense controller voor de PlayStation 5. De controller, die wordt geroemd om zijn haptic feedback, blijkt namelijk belachelijk snel (binnen 50 uur gamen) stuk te gaan. Helaas is het juist de haptic feedback functie die daarmee verloren gaat. Zo wordt de speciale controller een gewone controller en dat bederft de pret volgens veel gamers.

Sony heeft een oplossing voor de PlayStation 5 controller, maar…

Uiteraard hebben klagers bij Sony aan de bel getrokken en die bevestigen de problemen. Er is wat onduidelijkheid of Sony al van de problemen wist bij het testen van de PlayStation 5 met de DualSense controller, maar het is duidelijk dat het probleem nu bekend is. Helaas voor de getroffen spelers betreft het een hardware probleem. Gamers beschrijven het alsof de weerstand voor de haptic feedback breekt. Of dat klopt wil Sony niet bevestigen, maar hun oplossing lijkt dat vermoeden te ondersteunen. Sony vraagt getroffenen namelijk om de controller terug te sturen. Inclusief het heen en weer zenden blijken de gamers hun DualSense controller makkelijk 15 tot 20 dagen kwijt te zijn. Schrale troost is dat Sony wel de verzendkosten op zich neemt.

Wat moet je doen als je problemen met de controller hebt?

De controller lijkt te repareren, zoals je in onderstaande teardown-video ziet.

Hier zit echter wel een risico aan, want Sony waarschuwt dat je de garantie verbreekt als je de DualSense controller opent. De juiste weg is dan ook om contact op te nemen met de helpdesk van Sony. Zij zullen je vragen om een aankoopbewijs. Mocht je de nieuwe controller dus onder de kerstboom vinden of gevonden hebben is het verstandig om de bon aan de Kerstman te vragen. Gelukkig hoef je niet jouw hele set-up terug te sturen, dus terwijl je op reparatie wacht kun je alvast zorgen dat je straks optimaal geniet.

