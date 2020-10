PS 4 games spelen op PlayStation 5 met Remote Play? - Apparata

Naast ‘backward compatibility’ is er nog een manier om PS 4 games op PlayStation 5 te spelen.

Al sinds de eerste geruchten over de PlayStation 5 benadrukt Sony dat games van eerdere versies, zoals PS 4 beschikbaar blijven. Hiervoor gebruikt Sony de term ‘backwards compatibility’. Nu blijkt er nog een manier te zijn om jouw PS 4 games op PS 5 te spelen. Hier is een belangrijk voordeel mee te halen, maar er zijn ook nadelen. Wij zetten ze op een rij.

PlayStation 5 Remote Play

Remote Play bestaat nu ook al. Met deze toepassing stream je games van jouw PS 4 console naar andere ondersteunende apparaten op hetzelfde breedband netwerk. In een blogpost maakt Sony bekend dat zij het mogelijk maakt om vanaf de PS 4 met Remote Play naar de PlayStation 5 en PS now te streamen. Het voordeel is dat je de PS 4 games die je wilt streamen niet op de nieuwe console hoeft te downloaden en dus capaciteit op de SSD-schijf spaart. Die besparing van schrijfruimte is geen overbodige luxe.

Nadelen van Remote Play op PlayStation 5

Als je besluit jouw PS 4 console te houden om games naar jouw nieuwe console te streamen moet je ook rekening houden met enige nadelen.

Allereerst maakt Sony in dezelfde blog duidelijk dat je voor gestreamde games geen gebruik kunt maken van Game Boost dat via de console voor snellere en soepelere frame rates moet zorgen.

Ook wordt jouw game-omgeving iets minder stabiel omdat je met Remote Play afhankelijker bent van de netwerkverbinding. Tot slot is de vraag of je wel twee consoles moet willen houden, zeker omdat dit ook financieel kan schelen.

Extra verrassing met Remote Play?

In dezelfde blog maakt Sony bekend dat er ook exclusieve PS 4 games zullen blijven. Daarnaast noemde men een aantal PS 4 games die niet compatible zijn naar PS 5. We zullen af moeten wachten tot de launch, maar misschien biedt Remote Play wel een mooie mogelijkheid om deze beperkingen te omzeilen en deze games toch op PS 5 te spelen.

Het hele blog van Sony lees je hier.