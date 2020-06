PlayStation 5 onthulling event uitgesteld!

Het reveal event voor de aankomende Sony PlayStation 5 is uitgesteld omdat er momenteel onrust heerst in de Verenigde Staten.

Donderdag had ondanks de ommekeer in het weer een mooie dag voor gamers moeten worden. Sony plande het eerste gameplay reveal event voor de PlayStation 5 voor 4 juni. Maar door de onrust in de Verenigde Staten gaat dat nu helaas niet meer door.

Onrust in de V.S.

Het is op het moment ontzettend onrustig in de Verenigde Staten. De dood van een afro-Amerikaanse man, George Floyd, kwam landelijk in opspraak. Hij werd door een viertal agenten overmeesterd waarna één van de agenten op zijn nek knielde. Dat terwijl omstanders en het slachtoffer zelf meermaals waarschuwden dat Floyd geen lucht kreeg.

De dood van de man zorgde in meerdere plaatsen in de V.S. voor grote rellen. Het is het zoveelste slachtoffer dat volgens velen door onnodig politiegeweld om het leven komt. Tegelijkertijd zien relschoppers dit serieuze maatschappelijke probleem als kans om misbruik van de situatie te maken. Talloze winkels, auto’s en ruiten gingen er al aan. Kortom, het is hommeles in het land van Trump.

PlayStation 5 reveal uitgesteld

Daarom besluit Sony nu dat donderdag 4 juni niet de juiste dag is om de eerste games voor de PlayStation 5 te onthullen. In de onderstaande Tweet kondigt Sony aan dat er op het moment “belangrijkere stemmen gehoord moeten worden”.

En Sony heeft daarmee hartstikke gelijk; het is nu geen tijd voor viering in de Verenigde Staten. Natuurlijk zit er een kapitalistisch randje aan de beslissing, hoewel het allemaal verpakt is in medeleven. Hoe meer mensen de reveal (virtueel) bijwonen, hoe meer gamers zin krijgen in de PlayStation 5. Nu zit niemand te wachten op de console en dat is slecht voor zaken.

Maar laten we vooral niet te cynisch doen; de boodschap die Sony uitdraagt is mooi en zelfbewust. Er zijn belangrijkere dingen dan de nieuwe console en de timing was een beetje gek geweest voor veel Amerikanen.

Er is nog geen nieuwe datum aangekondigd voor de eerste echte PlayStation 5 gameplay reveal. Tot die tijd moeten we het doen met deze ‘gameplay’.

