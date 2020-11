PlayStation 5 review - console, games én de controller - Apparata

In deze uitgebreide review gaan we alle aspecten van de nieuwe PlayStation 5 met je doornemen.

Het is toch altijd weer speciaal als Microsoft of Sony met een nieuwe generatie console komen. Immers komt het niet elk jaar voor. Het is toch wat specialer dan een fabrikant van een processor of videokaart met een nieuwe generatie komt. Apparata heeft in aanloop naar de release van de nieuwe PlayStation 5 de tijd gehad om nader kennis te maken met de PlayStation 5 voor een review. We proberen je zo goed mogelijk te vertellen wat je kunt verwachten van deze nieuwe console.

PlayStation 5 review – uiterlijk

We beginnen maar meteen met de olifant in de kamer. Letterlijk, want de PlayStation 5 is echt een grote console. Op het internet zijn er al genoeg grappen en grollen over gemaakt, maar hoe zit het echt? Je kunt de PS5 qua formaat ongeveer vergelijken met de helft van een traditionele desktop PC. Hij is echt significant groter dan een PS4. De console past goed bij mijn interieur en ik vind -in tegenstelling tot blijkbaar vele anderen- de PS5 geen lelijk apparaat. Mijn vriendin had ook geen afwijkende mening, al kan ik me zo voorstellen dat het uiterlijk van de PS5 een potentiële discussie kan opleveren met je partner.

De PS5 is niet alleen groot, het apparaat is ook zwaar. Met twee handen tillen is het meest comfortabel, om maar aan te geven hoe zwaar dat ‘ie is. De PS5 parkeren op een tv meubel kan, maar zet de console niet in de buurt van een rand. Als de console op de grond klettert is de kans groot op schade vanwege het flinke gewicht van het apparaat, om nog maar te zwijgen over je vloer.

Mocht de PlayStation 5 passen in een kastje, dan zou ik je toch smeken om dit niet te doen. Het design van het apparaat is heel erg open. Dit is gedaan zodat de PS5 zijn lucht maximaal kwijt kan. Tijdens de testperiode stond de console in mijn geval in een open ruimte om te kunnen ademenen. Gedurende het gamen heeft de PS5 niet één keer herrie gemaakt. Een verademing in vergelijking met de PS4 aka Boeing 747.

Is het bijzettafeltje nou zo klein, of de PS5 zo groot?

Wil je echt de PS5 uit het zicht hebben dan kun je deze misschien verstoppen achter een grote stoel rechts of links van je televisie. In een rechtopstaande positie is de PlayStation 5 het meest stabiel. Je kunt ‘m echter ook gewoon platleggen. Sony heeft gezegd dat dit geen enkel probleem is. Wel kan de console dan ‘wiebelen’, het apparaat is echt ontworpen om rechtop te staan.

PlayStation 5 review – DualSense controller

Ik heb niet de beste herinneringen aan de controller van de Playstation 4. Naar mijn mening waren de PS2 en de PS3 controller de beste. Er is een nieuwe koning in vorm van de DualSense controller. Met zijn kleur onmiskenbaar voor de PS5. En de knoppen voelen echt kwalitatief aan. Wel zo fijn tijdens een heftig potje Call of Duty of FIFA. Nieuw is de komst van haptische feedback en het feit dat de L2- en R2-knoppen voor sommige toepassingen in games slecht voor de helft ingedrukt kunnen worden.

Er zit een nieuwe trilmotor in de DualSense controller. Tijdens het spelen met deze controller voor de PlayStation 5 review viel me op hoe anders dit aanvoelt in vergelijking met andere controllers. Trillingen zijn veel intenser. Ik weet niet of het specifiek mijn controller was, maar de trilmotor van de DualSense maakte af en toe wel wat geluid als deze heftig in actie kwam. Dat voelt net wat minder kwalitatief aan.

Alle kwaliteiten van de DualSense controller kun je met de PS5 op eenvoudige wijze zelf ervaren. Elke PS5 komt met de gratis game Astro’s Playroom. Een game waar ik me ontzettend mee heb vermaakt, ik zeg op naar de eerste PS5 platinum trophy! Probeer dit spel zeker even uit. Er zitten ook ontzettend veel verwijzingen in naar de historie van PlayStation en populaire PS-games. Erg leuk als je de historie van het merk een beetje kent.

PlayStation 5 review – games

Spider-Man: Miles Morales

De eerste echte PlayStation 5 game die ik hebben kunnen spelen op de PlayStation 5 is Spider-Man: Miles Morales. Een open wereld game is natuurlijk een uitstekend instrument om de kracht van de PS5 te ontdekken. En laat zo’n open wereld nu precies in Spider-Man: Miles Morales zitten. New York (alleen Manhattan) is in deze game erg indrukwekkend. Je kunt heel ver de stad in kijken, wat op een PS4 nooit mogelijk zou zijn. Wolkenkrabbers worden tot in de verre lengte geladen. De stad is levendig met auto’s en mensen. Er zijn zo goed als géén laadtijden, wat zeker even wennen is. Nu moet je echt op pauze klikken om naar de WC te gaan of om drinken te pakken. Voorheen deed je dit tijdens een laadscherm.

Het hoofdverhaal van Spider-Man: Miles Morales is niet ontzettend lang. In een goed weekje spelen kun je het hoofdverhaal afmaken. Mede door de grafische pracht is net of je zelf in een Marvel-film zit. De overgangen tussen cutscènes en game zijn naadloos in zowel graphics als het feit dat er geen laadscherm tussenzit. Dit is erg prettig voor de continuïteit van het verhaal dat je volgt als gamer.

Als n00b is Spider-Man: Miles Morales wel een pittige pil om alle trucjes en combo’s van Spider-Man te onthouden. Je kan echt ontzettend veel doen in gevechten. Ook waren de puzzels in het spel voor ondergetekende best een uitdaging. Tja, zoek maar eens een walktrough op met een game die nog moet verschijnen: succes!

Wat deze auteur betreft is Spider-Man: Miles Morales een prima eerste kennismaking met de PlayStation 5 als console, zo ontdekte ik tijdens de review. De stad New York, de animaties, de weerseffecten én het feit dat er geen laadtijden zijn. Genoeg om te ontdekken met deze eerste PS5 game en een aanrader als je fan bent van Marvel & superhelden games. Heb je weinig met dit genre, dan zou ik deze game lekker overslaan want het moet je wel liggen.

Varianten, dure games en controller

Met de lancering komt de PlayStation 5 er in twee varianten. Een goedkopere versie voor 399,99 euro zonder disklade en een versie van 499,99 euro met disklade. Ik zou je altijd adviseren om door te sparen voor de duurdere variant met disklade. Met de eerstgenoemde ben je weliswaar goedkoper uit, maar dat is op de korte termijn. Games zul je enkel in de PlayStation Store kunnen kopen, waar men vaak de hoofdprijs vraagt. Denk aan de game Spider-Man: Miles Morales die we gespeeld hebben. De game heeft een adviesprijs van 79,99 euro voor de digitale Ultimate Edition, oftewel 80 euro! In de winkels kun je de game met een schijfje straks ongetwijfeld voor een tientje minder krijgen. Smeer dit uit over een lange periode en je bent uiteindelijk voordeliger uit met de duurdere PlayStation 5 met disklade. Een ander voordeel is dat je games op schijfjes kunt doorverkopen of tweedehands kunt aanschaffen voor een lagere prijs.

Sowieso zullen games met deze nieuwe generatie duurder worden. Sony heeft eerder bekendgemaakt dat sommige titels een adviesprijs kunnen krijgen van maar liefst 79,99 euro. 80 euro voor een nieuwe game is serieus veel geld als je al lang hebt gespaard. Dat is helaas een nadeel die komt met de PlayStation 5.

Niet alleen games zijn duurder geworden. Ook de DualSense controller is 10 euro duurder in vergelijking met de controller van de PS4. Dat gaan dure sessies worden als je met je controller gooit tijdens FIFA of Call of Duty. Jammer, want een tweede controller is daardoor een forse investering van zeven tientjes.

Conclusie

De nieuwe PlayStation 5 samenvatten in een review conclusie. Waar te beginnen. Sony heeft echt een sterk product neergezet, maar had iemand ooit anders verwacht? Waar ik van tevoren een beetje bang voor was is dat de PS5 een soort PS4 Pro Plus zou worden. Gelukkig had ik het mis. De speelervaring is dusdanig next-gen dat je de PS4 opeens heel bejaard lijkt. Minpunten zijn er natuurlijk ook. De adviesprijs van PS5 games is helaas gestegen wat een steeds duurdere hobby maakt. Hetzelfde geldt voor de prijs van de controller. Met de aanschaf van een PS5 krijg je één controller. Koop je er eentje los bij in combinatie met een aantal games en voor je het weet ben je 700 euro verder. Maar dan heb je wel een kerst van de volgende generatie.

Pluspunten

Laadtijden zijn zo goed als verleden tijd

De dagen van opstijgende vliegtuigen in je woonkamer zijn voorbij

DualSense controller is de beste PlayStation controller tot op heden

Grafische kracht en speelgevoel zijn echt next-gen

Minpunten