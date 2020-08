PlayStation 5 draaft door met exclusives, fans boos

Game-ontwikkelaars onrustig, maar fans kritisch over Spider-man exclusief op PlayStation 5.

Sony probeert natuurlijk op alle mogelijke manieren de verkoop van PlayStation 5 zo ver mogelijk op te stuwen. Naast allerlei acties om de console zelf zet Sony ook zwaar in op alles wat bij de console past. Een van die mogelijkheden ziet men in exclusieve content. Door zo veel mogelijk populaire games en merken exclusief aan zich te binden hoopt men de potentiële klant aan de PlayStation 5 te krijgen.

Spider-man als PlayStation 5 exclusive

Een recent voorbeeld is Marvel’s Avangers, waar Spider-man als PlayStation 5 exclusive gelanceerd zal worden. Het is de bedoeling dat PS5-spelers de technieken om de superhelden van eigen wapens en schilden te voorzien ook kunnen toepassen op Spider-Man, mits ze PlayStation 5 spelen. De overige actiehelden van Marvel zijn volgens het bericht niet exclusief aan Sony voorbehouden.

Sony gaat verder met de jacht op exclusives voor PlayStation 5

Dat het Sony ernst is als het over exclusives gaat blijkt. Zo heeft men zich ingekocht in producent Epic Games en gaat het gerucht dat zij elke invloedrijke onafhankelijke ontwerpstudio enorme aanbiedingen doet om exclusieve deals met PS5 te sluiten. De geboden vergoeding is zo groot dat Xbox volgens dezelfde geruchten afgehaakt is in deze strategie omdat zij financieel niet zo ver konden/wilden gaan. Ook heeft men met de nieuwe branding ‘PlayStation Studio’ een andere aanpak van deze markt voor ogen.

Actie gaat fans te ver

Sony zet zich dus nogal expliciet in voor exclusieve deals voor hun platform. Dat houdt het team achter Xbox Series X scherp, waardoor zij ook achter exclusieve content aangaan. De fans zijn niet allemaal even blij met deze ontwikkelingen. Immers, hoe meer exclusives iedere partij heeft, hoe groter de verleiding om meerdere abonnementen af te sluiten. Men weert zich dan ook danig tegen deze tendens.

Ondanks alle commotie is de exclusieve Super-Man versie vanaf 4 september te bekijken en te spelen op PS 4.

Afbeelding: PlayStation