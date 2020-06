PlayStation 5 SSD zo snel dat Epic Games was verrast

De snelheid van de PlayStation 5 SSD zorgde voor verbazing onder de Fortnite-makers.

De lucky bastards van Epic Games weten al veel meer af van de nieuwe PS5 dan wij stervelingen. Zo hebben de makers achter de Unreal Engine 5 al uitgebreid kennis kunnen maken met de hardware van de PlayStation 5, waaronder de SSD.

En de SSD die de PlayStation 5 aan boord heeft is er eentje die de wenkbrauwen doen fronzen. In elk geval bij Epic Games. In een interview met VG247 geven de ontwikkelaars aan dat de snelheid bijzonder was. Zo bijzonder dat er aanpassingen aan de Unreal Engine 5 moesten gebeuren. Naast de SSD capaciteit maakt de PS5 ook grote stappen met betrekking tot de CPU en de GPU, aldus Nick Penwarden. Hij is Vice President engineering bij Epic Games.

De bijdrage van de PlayStation 5 SSD zou veel verder gaan dan alleen snellere laadtijden. Zo zou de kwaliteit van performance zo hoog liggen dat ontwikkelaars meer vrijheid hebben bij het maken van een game.

Het klinkt veelbelovend hoe Epic Games spreekt over de kwaliteit van de PlayStation 5. Toen de ontwikkelaars beelden deelden van Unreal Engine 5 kregen we alvast een voorproefje wat we kunnen verwachten. De nieuwe PlayStation 5 zal vermoedelijk later deze maand aangekondigd worden. Een eerdere onthulling werd uitgesteld.