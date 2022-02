PlayStation 5 stemcommando’s: start games met je stem

Stemcommando’s geven naar je PlayStation 5. Dat kan binnenkort met een nieuwe software update. Kijk dat is handig!

Het is niet veel moeite om met je controller een game te selecteren. Of om naar de PlayStation Store te gaan. Maar het is nog makkelijker om gewoon stemcommando’s te geven, dat kan straks op de PlayStation 5! Sony werkt aan een software update waardoor dit mogelijk gaat worden.

De feature was al beschikbaar op de PS4, maar komt nu ook naar de PS5. Verwacht niet gezellig in het Nederlands te babbelen tegen de console. De feature is in eerste instantie exclusief in de Engelse taal. Of het ook gaat werken in het Nederlands is nog even afwachten. Het begint allereerst met een beta voor inwoners van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Men moet zichzelf inschrijven voor de beta via de website van PlayStation. Wie gekozen is voor de beta ontvangt bericht van Sony per email.

De console luistert naar ‘Hey PlayStation’, vervolgens dien je een commando te geven. Denk aan ‘start Spider-Man Miles Morales’. En hop, je kunt lekker met de game aan de slag. En maak je geen zorgen, de feature is ook uit te schakelen als je er niet op zit te wachten.