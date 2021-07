PlayStation 5 te koop bij BCC middels verloting

Bij BCC bieden ze de PlayStation 5 te koop aan middels een verloting. Je kunt je inschrijven in de webshop.

Bedrijven hanteren verschillende strategieën als het gaat om het aanbieden van de PlayStation 5. Je kunt de console ‘live’ zetten in je webshop en wie het eerst komt, maakt de meeste kans. Bij BCC pakken ze het anders aan. BCC gaat de PlayStation 5 te koop aanbieden door middel van een loterij.

PlayStation 5 BCC bundels

Er zijn twee pakketten waar je uit kunt kiezen. Het gaat hier om het volgende bundels:

PlayStation 5 disk edition + 1 extra (zwarte) controller + Ratchet & Clank + Spiderman (€694,96)

PlayStation 5 disk edition + 1 extra (zwarte) controller + Ratchet & Clank + Demon’s Souls (€704,96)

Door middel van een inschrijfformulier op de website van BBC kun je laten weten dat je interesse hebt in één van de bundels. Inschrijven kan nog tot vandaag 15:00. Oftewel, je hebt niet heel lang de tijd meer.

Beide bundels met de meegeleverde games zijn een dikke prima. Zowel de Ratchet & Clank + Spiderman als de Ratchet & Clank + Demon’s Souls bundel is zeer vermakelijk. Demon’s Souls is wel een echte RPG-game, dus dat moet je ding zijn. Spiderman is wat dat betreft wat algemener en voor een breder publiek leuk om te spelen. BBC benadrukt klanten op het hart om niet te bellen of mailen naar de klantenservice. Je moet geluk hebben om gekozen te worden.