PlayStation 5 te koop bij Coolblue, legt site plat

Vanmorgen was de PlayStation 5 heel eventjes verkrijgbaar bij Coolblue. Het resultaat was dat de webshop uit de lucht ging.

Officieel gelanceerd in november 2020 in Nederland, maar nog steeds verschrikkelijk moeilijk verkrijgbaar. We hebben het natuurlijk over de PlayStation 5. Regelmatig krijgen winkels in Nederland een nieuwe voorraad exemplaren om te verkopen. Als een stel hongerige gieren springen potentiële kopers op die voorraadden. Daardoor zijn de consoles binnen een mum van tijd uitverkocht.

PlayStation 5 te koop via Coolblue

De PlayStation 5 was vanmorgen heel even te koop via Coolblue. Bots via onder andere Telegram informeerden de duizenden leden. Hectiek alom, want de website van de bekende Nederlandse webwinkel was daardoor moeilijk te bereiken. Heel even was de webshop zelfs compleet uit de lucht door het massale internetverkeer.

Wie een PS5 kon bemachtigen heeft veel geluk gehad. Al in enkele minuten was de PlayStation 5 uitverkocht. Opnieuw een teleurstelling voor velen, die het vermoedelijk al maanden proberen er eentje te bemachtigen. Op Marktplaats worden diverse exemplaren te koop aangeboden voor woekerprijzen. Tussen 750 en 950 euro zijn ongeveer gebruikelijke prijzen voor een nieuwe PlayStation 5 op Marktplaats. Een forse meerprijs ten opzichte van de adviesprijs van de console van Sony.