Wat krijg je precies als je de PlayStation 5 bestelt? [video] - Apparata

Verrassing: als je de PlayStation 5 bestelt krijg je 2 dozen in één…

De PlayStation 5 komt eraan en dus is Sony de marketingmachine verder op aan het voeren. In Amerika kregen de eerste tech-journalisten een review-exemplaar van de PlayStation 5, zoals die in de winkel komt te liggen. Het uitpakken zorgde voor een Sinterklaasgevoel, want er zitten veel verschillende dingen in de doos. Kijk maar.

Dit krijg je als je de PlayStation 5 bestelt

Uiteraard brand je van nieuwsgierigheid als de deurbel gaat. Jouw nieuwe PlayStation 5 staat letterlijk voor de deur. Wat krijg je allemaal? In dit filmpje zie je een samenvatting van de diverse unboxings.

Klaarblijkelijk zijn er embargo’s aan de verstrekking verbonden, want gameplay-beelden zijn er nog niet. Dit is weer tegengesteld aan Japan, want daar kregen de tech-influencers juist wel de mogelijkheid tot game-play, maar moesten zij naar de studio komen om te spelen. De Europese tech-journalisten moeten nog even afwachten, want zij kregen (nog) niets.

Wat zit er in de doos van de PlayStation 5?

Allereerst krijg je een behoorlijk grote overdoos. Dit komt natuurlijk door het formaat van de console. In de overdoos zijn 2 dozen verpakt. In de ene doos zit de console en in de andere doos vind je alle meegeleverde accessoires zoals:

1 draadloze controller;

1 ‘base’ waarmee je de console zowel verticaal als horizontaal neer kunt zetten;

1 HDMI-kabel;

1 USB-C naar USB-A kabel;

1 netsnoer;

documentatie.

Dat er ‘maar’ 1 draadloze controller meegeleverd wordt is goed om te weten. Zo kun je namelijk alvast een extra controller bestellen als je samen wilt gamen of de PS 5 aan je kinderen cadeau wilt geven.

Wat is er allemaal geïnstalleerd?

Naast fysieke inhoud is er ook al het een en ander aan toepassingen vooraf geïnstalleerd. Zo is het spel Astro’s Playroom al vooraf geïnstalleerd. Ook kun je diverse entertainment apps verwachten zoals Apple TV, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch en YouTube. Daarnaast lijken er nog meer apps te worden geïnstalleerd met software-updates.

Uiteraard kunnen er kleine verschillen zijn tussen de inhoud van de Europese PlayStation 5-verpakking en de Amerikaanse. Of dit zo is kunnen de gelukkigen vanaf 19 november testen als de levering in Europa van start gaat. Kies jij dan al gelijk voor een setje panelen in kleur?

Bron: Laptopmag