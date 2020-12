'Actiegroep' saboteert verkoop PlayStation 5 en Xbox Series X - Apparata

Bedrijven die PlayStation 5 en Xbox Series X verkopen worden ‘gegijzeld’.

De vraag naar de PlayStation 5 en Xbox Series X is veel groter dan het aantal consoles dat beschikbaar is. Gamers die niet in de voorverkoop besteld hebben vechten bij iedere online verkoop voor hun kans om er alsnog een te kopen. Dat lijkt nu een stuk zinlozer dan gedacht door een heuse ‘actiegroep’ die de verkopen gijzelt.

PlayStation 5 en Xbox Series X verkopen dramatisch geregeld

Dat de nieuwe PlayStation 5 en Xbox Series X mateloos populair zouden worden was geen verrassing. Daarom liep de voorverkoop razend hard. Door de Corona-crisis is de productie echter lastiger dan normaal. Dit betekent dat de consoles overal stijf uitverkocht zijn. Retailers krijgen slechts kleine hoeveelheden geleverd. Zodra die een online verkoop aankondigen is zo’n nieuwe voorraad vaak binnen een paar minuten uitverkocht. Naast gelukkige gamers zijn er ook steeds meer handelaren die zo’n console proberen te verkopen en dan door proberen te verkopen met woekerwinsten. Ook in de voorverkoop zijn er mensen geweest die meerdere consoles bestelden en deze (soms op één na voor eigen gebruik) met winst doorverkochten. Hoewel dit legaal is, is het natuurlijk wel zuur voor de gamer die zo een kleinere kans krijgt om een nieuwe console voor de winkelprijs te krijgen.

PlayStation 5 en Xbox Series X verkopen gegijzeld

Er is nu een groep, genaamd Crapchiefnotify, die een hele nieuwe dimensie aan dit opkopen voor de handel geeft. Zij hebben inmiddels een Instagram Group opgezet waarmee zij leden een extra inkomen beloven op zeer schaarse goederen. Naast gelimiteerde sneakers en andere zeldzame items gaan zij nu vol voor de nieuwe consoles. Zij maken voor de leden een bot-netwerk waarmee zij bij verkopen de website van de verkopende retailer gijzelen. Simpel gezegd maken zij van computers een netwerk die continue probeert bestellingen te doen voor de nieuwe consoles. Doordat ze als het ware een massa-aanval op de bestelmogelijkheid uitvoeren maken zij veel meer kans op geslaagde bestellingen dan de gamer die met één computer maar 1 bestelmogelijkheid tegelijk kan benutten. Grof gezegd beschieten zij de bestelknop met een mitrailleur terwijl de gamer een revolver heeft. Hierdoor scoren zij naar eigen zeggen soms duizend consoles per verkoop. Die consoles verkopen zij vervolgens, uiteraard tegen hogere prijzen, weer via marktplaatsen.

Actiegroep of ordinaire cash graaiers?

Zelf verklaren zij dat zij werken volgens het motto: “if you snooze you lose”. Zij hebben dan ook geen spijt van hun acties. Bovendien stellen zij dat zij de winst gebruiken om arme kinderen met kerst ook van cadeaus te voorzien. Wie echter op de Insta-pagina kijkt ziet dat het een ‘verdien snel geld’ systeem is, waarbij deelnemers woekerwinsten worden beloofd. Het lijkt er dan ook op dat de actie niet liefdadig is. Hoe dan ook, de gamer lijkt financieel de dupe te worden. Daarnaast wordt de markt ook geteisterd door reguliere oplichters. Het is dus oppassen geblazen!

Bron: T3.com