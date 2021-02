PlayStation 5 verkopen gaan hard, maar Sony verliest geld - Apparata

Vooralsnog zijn de PlayStation 5 verkopen nog niet zo goed dat Sony er ook daadwerkelijk geld weet aan over te houden.

Vandaag heeft Sony bekendgemaakt hoe het ervoor staat met de financiën van het bedrijf. Niet alles is even boeiend, maar wel interessant is om te zien hoe de PlayStation 5 verkopen het doen. Ondanks de schaarsheid van het product gaat het hard met de verkopen van de console.

PlayStation 5 verkopen

Sony heeft afgelopen jaar 4,5 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 console verkocht sinds de verkoopstart in 13 november 2020. Daar staat tegenover dat de PlayStation 4 verkopen juist aan het dalen zijn. Maar dat mag geen verrassing zijn. Het is wel zo dat de PS5 nog geen winstgevend product is. Sony heeft prijzige hardware in de console gepropt, maar de PS5 kost geen 1.000 euro. Daardoor verkoopt Sony het apparaat met verlies. Pas op de lange termijn zal de console daadwerkelijk winstgevend zijn.

Van een verkooptrein is nog geen sprake. Dat komt simpelweg omdat de PlayStation 5 verschrikkelijk moeilijk te verkrijgen is. Ook de Xbox Series X heeft daar last van. Microsoft denkt dat de schaarste nog wel maanden zal aanhouden. Hetzelfde lot staat de PS5 te wachten. Er zijn nog altijd miljoenen gamers die wachten op het moment dat ze naar de winkel kunnen gaan om een PlayStation 5 op de kop te tikken.