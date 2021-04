PlayStation 5 verkopen nemen gestaag toe - Apparata

Nu de beschikbaarheid van de PlayStation 5 mondjesmaat begint toe te nemen, nemen ook de verkopen toe.

Hier in Nederland is het nog altijd verschrikkelijk moeilijk om aan een PlayStation 5 te geraken. We zitten inmiddels in april en de schaarste zal mogelijk nog tot de zomer aanblijven. Er is immers nog altijd een grote groep dat zit te wachten op een exemplaar, waardoor de console telkens in een mum van tijd is uitverkocht.

PlayStation 5 verkopen

De PlayStation komt uit Japan en daarom is het interessant is om eens te kijken hoe het gaat in het thuisland qua verkopen. Want ook in Japan was de console amper verkrijgbaar. Eindelijk is er sprake van een bredere beschikbaarheid en dat zie je terug in de verkopen. Althans, in het land van de rijzende zon.

De PlayStation 5 verkopen in Japan zijn door de 500.000 gebroken. Dat is een enorm verschil in vergelijking met het begin van dit jaar. Toen waren er minder dan 120.000 exemplaren van de PS5 verkocht. Niet omdat de console niet in de smaak viel, maar simpelweg omdat Sony niet kon leveren. Nu gaat dit de goede kant op in Japan, het is te hopen dat we dat in Nederland ook straks gaan merken. (via resetera)