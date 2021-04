PlayStation 5 verslaat alle andere consoles ooit - Apparata

Sony domineert de console-markt door met de PlayStation 5 het meest indrukwekkende record tot dusver te verbreken.

Ondanks de verschrikkelijk beperkte beschikbaarheid vestigt de PlayStation 5 deze week een ongekend record. De PlayStation 5 blijkt namelijk de snelst verkopende console ooit te zijn in de Verenigde Staten. Zowel wat betreft omzet als individuele eenheden weet Sony’s nieuwste gamecomputer te domineren.

PlayStation 5 verpulvert record

Volgens gerenommeerd analist Mat Piscatella is de PlayStation 5 op basis van de verkoopomzet als de eenhedenverkoop de snelst verkopende console in de eerste vijf maanden ooit. Dat neemt niet weg dat de Nintendo Switch op dit moment simpelweg domineert, vier jaar na de release. De nieuwste console van Nintendo had daarentegen een flinke aanloop nodig om hier te komen.

Het is overigens lastig om te zeggen met hoeveel eenheden of dollars de PlayStation 5 wint. We hebben namelijk geen concrete getallen. We weten wel dat de Nintendo Switch in de eerste 10 maanden 4,8 miljoen keer in ‘the Americas’ verkocht werd. Naar verluidt zit de PlayStation 5 na de helft van die periode al over de 5 miljoen eenheden.

Het is opvallend dat de PlayStation 5 het record verovert, aangezien de beschikbaarheid dramatisch is. De huidige generatie consoles is om verschillende redenen uitzonderlijk lastig te verkrijgen. Uiteraard speelt de gigantische vraag een grote rol. Het is voor het eerst in driekwart decennium dat er een nieuwe generatie in de schappen ligt. Ook de coronacrisis verleidt veel mensen om wat extra te gamen.

Daarnaast heerst er een wereldwijd chiptekort, wat de productie van de consoles bemoeilijkt. De gehele hardware-markt staat strak vanwege grote tekorten van fundamentele computercomponenten. Dan zijn er nog de scalpers, die het beperkte aanbod geforceerd inkopen en tegen gigantische marges verkopen. Kortom, ondanks alle tegenslagen en beperkingen weet Sony’s PlayStation 5 toch record na record te verbreken.