Hier wordt de PlayStation 5 verslagen door Xbox Series X

Toch kan je ‘beter’ een PlayStation 5 kopen als je ook een gaming pc hebt. Weet je waarom?

De PlayStation 5 is nog wat mysterieus. Daar waar we bij de Xbox Series X aan de lopende band onthullingen zien (die soms wat tegenvallen) is het bij de PS5 een stuk stiller. Zou er door schokkende geruchten wat angst zijn ontstaan?

Xbox Series X is beter dan PlayStation 5

Veel gamers vragen zich af of zij voor de Xbox Series X of de PS5 moeten gaan als zij later dit jaar één van de nieuwe consoles kopen. Zonder de console van Sony gezien te hebben lijkt de Xbox de beste kaarten te hebben. Dit ligt niet aan de console maar aan een aantal andere zaken.

Xbox Series X wordt ‘all access’

Directeur Phil Spencer kondigde aan dat, mede door de Coronacrisis, de Xbox Series X als ‘all access’ programma beschikbaar komt. Dit betekent dat je de console in 24 termijnen kunt betalen en dat je daar een Game Pass Ultimate abonnement gratis bij krijgt. Dit betekent dat je geen groot geldbedrag hoeft uit te geven zodra de console uitkomt.

Bovendien krijg je twee jaar gratis toegang tot alle games die beschikbaar komen, wederom zonder dat je die hoeft te kopen. Daarbij is het aanbod voordelig, want als we dit plan voor de Xbox One – series bekijken betaalt men $ 24,- per maand voor 24 maanden, waarbij de Game Pass Ultimate is inbegrepen en die kost normaal al $ 15,- per maand.

Daarnaast kun je de console na 18 maanden tegen aantrekkelijke voorwaarden inruilen voor de nieuwste generatie. De details van de ‘All Access-deal’ voor de Xbox Series X zijn nog niet bekend, maar gegeven het feit dat Spencer erg stellig is over het tegemoet komen van gamers komt er ongetwijfeld een aantrekkelijk aanbod aan.

Xbox Series X krijgt ‘smart delivery’

Een ander voordeel van de Xbox Series X is dat men een ‘smart delivery’ heeft aangekondigd. Dit betekent dat als je nu een game koopt voor de Xbox Serie One en binnen een jaar overstapt op de nieuwe console, je de versie van de game voor de nieuwe console er gratis bij krijgt. Dit is iets anders dan het eerder geroemde ‘backward comptability’ (wat beide consoles bieden). Dit betekent namelijk dat de nieuwe console oude versies van het spel kan afspelen, terwijl je bij ‘smart delivery’ de nieuwe versie krijgt. Het is overigens niet bekend of het programma voor alle uit te komen spellen geldt.

Waarom je toch beter een PlayStation 5 kunt kopen

Met deze voordelen en de goede prestaties van de komende Xbox, die je in onze console-beatdown al kon zien, lijkt de keuze snel gemaakt. Toch is het juist de toegankelijkheid van Microsoft die ervoor zorgt dat je toch wel eens voor de PlayStation 5 zou kunnen kiezen als het zover is. PS5 komt namelijk met een aantal ‘exclusives’. Dit zijn populaire games die de eerste tijd alleen te spelen zijn op de PS 5 en -als ze al worden vrijgegeven- pas veel later op andere consoles te spelen zijn. Als je het beste van twee werelden wilt lijkt het op dit moment de beste combinatie om de PS5 te kopen en zo van alle exclusives te genieten. Tegelijk kun je dan een Game Pass Ultimate abonnement nemen op de games van de Xbox Series X. Jouw gaming PC biedt dan de beste ervaring. Heb jij jouw keuze al gemaakt?

bron: Forbes