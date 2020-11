PS5 voor sommigen later, Bol.com compenseert klanten - Apparata

Niet iedereen krijgt zijn of haar PlayStation 5 vandaag geleverd, zo komt Bol.com met een compensatie.

Zat jij bij de gelukkigen die wél een pre-order kon plaatsen voor de PlayStation 5? Gefeliciteerd. Dan heb je nu de PS5 thuis, of is de bezorger onderweg. Helaas kan het ook zo zijn dat de bestelling toch nog op zich laat wachten en niet vandaag bezorgd gaat worden.

Onder andere diverse klanten van Bol.com hebben hiermee te maken. Het is niet bekend hoeveel Bol.com klanten langer moeten wachten op hun PlayStation 5. Om de pijn te verzachten heeft de Nederlandse webshop contact met deze klanten opgenomen en ze 15 euro PlayStation Store tegoed aangeboden.

Sommige klanten zijn desondanks teleurgesteld, anderen zijn blij met de compensatie van Bol. Het is natuurlijk balen dat je niet op de eerste dag meteen met de PlayStation 5 aan de slag kunt. Aan de andere kant is 15 euro korting op een game ook niet verkeerd. Zeker in combinatie met Black Friday volgende week vrijdag.

En dan is er nog een hele grote groep Nederlanders die helaas niet eens een pre-order heeft kunnen plaatsen voor de PlayStation 5, niet alleen bij Bol.com. Voor hen zit er niets anders op dan te wachten. Het is onbekend wanneer Sony weer een tweede levering levert aan winkels en hoeveel consoles dit gaan zijn. Microsoft gaf al eerder aan dat leveringen van de Xbox Series X tot en met zeker april 2021 moeilijk verkrijgbaar zal zijn.