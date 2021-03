PlayStation 5 voorraad bij de MediaMarkt - Apparata

Wees er snel bij, want binnen enkele minuten is de PlayStation 5 voorraad bij MediaMarkt ongetwijfeld uitverkocht.

Handen bij de knoppen! Om 10:00 komen er weer exemplaren van de nieuwste PlayStation beschikbaar bij de MediaMarkt. Op het moment van schrijven is de status nog uitverkocht bij de webshop. Echter, om 10:00 verandert deze status naar beschikbaar en krijg je de kans om er eentje te kopen. Dat heeft de elektronicawinkel bekendgemaakt in een nieuwsbrief.

Zoals bij eerdere verkopen zal de voorraad er ongetwijfeld in een minuut uitvliegen. Ga er dus goed voor zitten, desnoods met meerdere computers, om kans te maken. Een goede voorbereiding is het halve werk, nietwaar? Naast dat je computer er klaar voor is moet je er ook voor zorgen dat je internetverbinding optimaal is. En natuurlijk een kopje koffie van tevoren drinken voor maximale scherpte.

Alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk ook een kwestie van geluk. Want de kans is groot dat ook vandaag weer duizenden Nederlanders misgrijpen en niet de PS5 kunnen kopen. Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben! Vandaag, 10:00 op de website van de MediaMarkt kun je de PlayStation 5 kopen. Bedank ons later als het gelukt is om er eentje te kopen. We zijn dan ook blij voor je.