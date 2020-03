PlayStation 5 vs PlayStation 4: De verschillen zijn immens

Alsof je een supercomputer met een staafmixer vergelijkt.





Met de monsterbak van een Sony Playstation 5 op de horizon is het misschien leuk om nog even terug te kijken op de afgelopen generatie. Als je thuis een console hebt staan, dan is de kans redelijk groot dat dat een een PlayStation 4 is. Maat hoe zijn de specs van de afgelopen generatie, vergeleken met de aankomende console? In dit artikel leggen we oud en nieuw naast elkaar. Oh, en voor we starten, in dit artikel vergelijken we de aankomende Xbox Series X met de PS5. Die beatdown is een stuk eerlijker dan deze…

De PlayStation 4 kwam tijdens de feestdagen van 2013 uit voor zo’n €400,-. Hij ging meer dan honderd miljoen keer over de toonbank en kon absurd mooie graphics naar buiten pompen. Kijk bijvoorbeeld maar naar Red Dead Redemption 2 of God of War.

Dat laat ons afvragen hoe insane de graphics van de volgende generatie games gaat zijn. Laten we wel wezen, high-end PC’s schieten zelfs de aankomende PlayStation 5 nog voorbij, dus een voorproefje krijgen we in PC-gaming al. Maar omdat PC-titels voor praktisch oneindig veel verschillende configuraties moet werken, zijn graphics vaak niet echt geoptimaliseerd.

Hoe dan ook, de Playstation 5 verslaat de PlayStation 4 natuurlijk op ieder vlak. Het is alsof je Max Verstappen laat racen tegen een tiener die zijn rijbewijs nog niet heeft. Vooral op het gebied van grafische rekenkracht is Sony keihard gegaan (maar nog niet hard als Microsoft). De kloksnelheid is verdrievoudigd terwijl de teraflops output meer dan 5 keer over de kop is gegaan.

Ook de harde schijf (SSD in plaats van HDD) werkt 2 tot 3 keer zo snel; tot ziens absurde laadtijden. De kloksnelheid van de processor is verdubbeld, de hoeveelheid RAM is verdubbeld (en de bandbreedte 2,5x zoveel) en natuurlijk is de resolutie niet te vergelijken. Maximaal 60fps op 1080p voor de PlayStation 4, tegenover 120fps in 4K en eventueel zelfs naar 8K!

Bekijk de volledige, totaal niet eerlijke vergelijking hieronder: