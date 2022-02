PlayStation 5 winnen? Sony geeft je 14 kansen

Afbeelding via Sony

Een PlayStation 5 kopen is ongekend lastig maar er eentje winnen kan ook nog met de Treat Codes actie van Sony. Check hier hoe je kunt meedoen.

De PlayStation 5 is wellicht slecht verkrijgbaar, maar gelukkig geeft Sony ze ook gewoon weg. De Japanse gamegigant organiseert een evenement genaamd Treat Codes waarbij je 14 kansen kan verdienen om een PlayStation 5 te winnen. Dit is wat je moet doen.

PlayStation 5 winnen

Iedereen die mee wil doen hoeft slechts één ding te doen maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Sony dropt namelijk tot en met 19:00 uur op maandag 7 maart op onbekende plekken een speciale code. Dit doet Sony naar eigen zeggen 14 keer en bij iedere ontdekte code maak je kans op een PlayStation 5.

Wat voor code moet je dan zoeken? In de onderstaande video teaset Sony wat je kunt verwachten. Het gaat om sequenties inputs die je zomaar met je PlayStation 5 DualSense-controller zou kunnen invoeren. Denk aan ‘L2 O L1 X O R2 ☐’.

Waar kun je de codes vinden? Dat is natuurlijk de sport voor het winnen van een PlayStation 5, maar Sony geeft wel wat aanwijzingen. De codes kunnen overal en nergens opduiken, zowel in de echte wereld als online. Houd in elk geval de socials van Sony in de gaten, daar zullen hoe dan ook hints of codes voorbij komen.