'PlayStation 5 wordt niet de grootste console van 2021' - Apparata

Ondanks de ongekende populariteit en de langverwachte release, gaat de PlayStation 5 volgens analisten niet de grootste console van 2021 worden.

De nieuwe generatie consoles ligt nu een kleine maand in de winkels. Maar ondanks een uitzonderlijk langverwachte release, wisten de PlayStation 5 en Xbox Series X de Nintendo Switch bij lange na niet te verslaan. Ook al lijkt de PlayStation 5 de populairste console van 2021 te worden, dan nog zal het Sony ook dit jaar niet lukken om Nintendo te verslaan.

PlayStation 5 ook in 2021 niet de grootste

Als we analisten van GamesIndustry.biz mogen geloven, wordt de PlayStation 5 niet de grootste console van 2021. Ondanks het feit dat de console nu eindelijk uit is en doorgaans als populairste wordt ervaren, is dat niet zo. Volgens de analisten blijft het de Nintendo Switch die domineert.

Dat is behoorlijk opvallend, gezien Nintendo’s handheld/console hybride al bijna 4 jaar in de schappen ligt. Aan de andere kant, de Switch is al letterlijk 2 jaar op rij de bestverkochte console. Daar kan de zeer beperkte oplage van de PlayStation 5 nauwelijks iets tegen doen.

Om nog wat zout in de wonden van Sony te strooien, doet dezelfde analist nog een pijnlijke voorspelling. De Switch zal het niet winnen op basis van een gloednieuw model waarmee het weer volledig in de spotlight komt te staan. Neen, GamesIndustry schrijft dat het de exclusieve games en aantrekkelijke aanbiedingen zijn die steeds weer nieuwe klanten zullen trekken.

Kortom, de console oorlog tussen de PlayStation 5 en Xbox Series X is ook in 2021 nauwelijks van toepassing; de Switch blijft op één staan terwijl de PlayStation 5 het met de tweede plek moet doen.