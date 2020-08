Gamers kiezen: PlayStation 5 of Xbox Series X?

Keuze PlayStation 5 of Xbox Series X bezorgt 1 partij hoofdpijn en de consument een tegenvaller.

De strijd tussen de PlayStation 5 en de Xbox Series X blijft doorgaan, maar het zijn uiteraard de gebruikers die uiteindelijk de keuze maken. Daarom interviewde men ruim 3.000 volgers van de social media kanalen van MCM Comic Con.

Onderzoek: hier kijken gamers naar uit bij PlayStation 5 en Xbox Series X

Van de drieduizend personen (58 % mannelijk) die meededen was ruim 80% onder de 35. 48 & van de ondervraagden was tussen 25-34 en 33 % in de leeftijd van 18 tot en met 24. De uitkomsten zullen Microsoft hoofdpijn bezorgen, want liefst 84 % van de ondervraagden gaf aan de PlayStation 5 te kiezen, terwijl slechts 15 % de Xbox Series X bovenaan het lijstje heeft staan.

Daarbij de gedachte om het ‘holiday season’ te kiezen voor de lancering, zodat de consoles massaal als kerstcadeau kunnen fungeren niet direct aan te slaan. 37 % van de ondervraagden gaf namelijk aan direct bij de launch toe te slaan en nog eens 9 % wil na de eerste drukte binnen de maand kopen. Wellicht komt het door ‘backwards compatible’ maar zo’n 12% neemt drie maanden de tijd terwijl 26 % van de ondervraagden verwacht dat het na lancering nog wel een half jaartje kan aanlopeen voordat de nieuwe console erin komt.

Dit zijn de populairste spellen en zo wil men info

De spelbeleving van de beide consoles moet geweldig zijn. Het is dan ook logisch om te vragen naar welke releases men het meest uitkijkt. Dit is de top 5:

Cyberpunk 2077 (CD Projekt) Marvel’s Avengers (Square-Enix) Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remaster (Activision) Dying Light 2 (Techland) Halo Infinite (Xbox Game Studios)

Ook opvallend is de manier waarop men op zoek gaat naar informatie over de nieuwe releases. Gezien de jonge doelgroep en de gaming achtergrond zou je wellicht YouTube en social media als Instagram als belangrijkste informatiebron verwachten. Dat blijkt maar deels te kloppen, want ‘good old‘ Facebook is met een voorkeur van 28% het meest favoriet. Ook de marketingfabel dat mond-tot-mond reclame het beste werkt kan bij deze doelgroep in de vuilbak. Slechts 3 % van de ondervraagden zegt dat referenties van vrienden een rol spelen. Hiermee hebben we dus na de console beatdown weer een vergelijk.

Tegenvaller liefhebbers PlayStation 5

Overigens wacht er een tegenvaller(tje) voor de kopers van de PlayStation 5. Waar we zagen dat er sinds de PlayStation 2 steeds zo’n 7 jaar tussen de opvolgende generaties zat is dat deze keer anders. Op basis van informatie van fabrikanten is de levenscyclus ingekort tot 5 jaar. In die tijd verwacht men 120 tot 170 miljoen consoles te verkopen.

Alle uitkomsten van het onderzoek zijn hier na te lezen.